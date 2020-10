Den amerikanske elbilprodusenten Lucid Motors har store ambisjoner. De har i utgangspunktet én modell på vei. På den er det ulike batterier, utstyrspakker og motoralternativer.

De har allerede sluppet informasjon om toppmodellene Lucid Air Dream Edition og Lucid Air Grand Touring.

Dream Edition får svimlende 1.080 hk, gjør 0-100 km/t på 2,5 sekunder og klarer opptil 809 kilometer uten ladepause.

Air Grand Touring skal klare opptil 832 kilometer.

Rekkevidde-tallene er basert på EPA-målemetoden som brukes i USA. Den er strengere enn WLTP – som vi er vant med å forholde oss til i Europa. Med andre ord: Her snakker vi trolig om realistiske tall.

Men Lucid har altså flere varianter på gang, og nå har de sluppet informasjon om innstegsmodellene: Lucid Air og Lucid Air Touring.

Lucid har valgt å gå for en stor sedan når de lager sin første bil. Den får ulike motoriseringer, batteripakker og utstyrsnivåer.

Pris

Lucid Air skal klare 653 kilometer – og får 480 hestekrefter.

Europeiske priser er ikke klare. Men under lanseringen 9. september ble det klart at veiledende pris for Air i USA ville bli under 80.000 amerikanske dollar.

Nå bekreftes det prisen i USA blir 69.900 dollar. Dette er fratrukket en skattebesparelse på 7.500 dollar.

Omregnet til norske kroner, blir prisen under 700.000 kroner. Elbiler har som kjent fritak for moms og avgifter i Norge, i alle fall enn så lenge.

Lucid Airs grunnmodell kan leveres med dobbeltmotor og dermed firehjulsdrift.

Bekrefter rekordlang rekkevidde

Innvendig er det mye skjermer – og mulighet for glasstak.

Verdens beste elbil-teknologi

Foran førersetet finner man Lucids nesten 90 centimeter (34 tommer) brede glasscockpit-display, mens bilens front byr på det største frontbagasjerommet (frunken) i en elektrisk sedan.

Videre er Lucid Air-modellen også tilgjengelig med DreamDive, et avansert førerassistent-system (ADAS). Denne helt nye plattformen er eksklusiv for Lucid Air-modellene, og kombinerer de mest omfattende sensorene på markedet med et system for førerovervåking.

Firehjulsdrift og 620 hk

I tillegg til Lucid Air kommer Lucid Air Touring. Denne får en startpris på 87.500 amerikanske dollar (etter skattelette på 7.500 USD) / ca 804.000 kroner.

For Lucid Air Touring kan man velge interiørdesign fra en rekke ulike materialer og finisher. Den kan fås med glasstak og har dobbeltmotor firehjulstrekk.

I tillegg får den solide 620 hk. Det burde holde for de fleste ...

Anslått rekkevidde på Lucid Air Touring er også imponerende: 653 kilometer.

Innstegsmodellen Lucid Air kommer på markedet først i 2022.

Kan reserveres

Det er mulig å reservere både Air, Air Touring og Air Grand Touring mot et depositum på 8.900 kroner allerede.

Går du for toppmodellen, må du belage deg på å punge ut betydelig mer. I USA koster Air Dream Edition 7.500 dollar å reservere ...

Så langt er det ikke sluppet noen tall rundt hvor mange som har reservert Lucid Air i Norge.

Først ut på markedet er toppmodellene – Air Dream Edition og Air Gran Touring – som skal komme i løpet av andre kvartal i 2021. Gran Touring er planlagt i fjerde kvartal neste år – mens innstegsmodellen kommer først i 2022.

Se informasjon om modellene, rekkevidde og priser under:

