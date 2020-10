Pushwagners urne er senket i jorden

Nå er det over to år siden en av Norges mest kjente billedkunstnere, Terje «Pushwagner» Brofos (1940-2018), ble bisatt i Kunstnernes hus.

Seremonimester Thomas Seltzer tok deretter et sterkt farvel med «Push», som vennene gjerne kalte ham.

– Vi skal minnes og hedre kunstneren og mennesket Pushwagner. Vi skal lyse fred over ham og feire at en lang kamp er over, sa han den gang.

I dag ble urnen satt ned i graven på Vår Frelsers gravlund i Oslo.

På Vår Frelsers gravlund er det reist en stor og svart obelisk til minne om Pushwagner.

Formet som en pille

Selve urnen med asken etter Pushwagner er i aller høyeste grad i kunstnerens ånd. Den er formet som en pille og var plassert på en urnebårne formet som en tablett.

PILLE: Urnen var formet som en pille og båret på et pillebrett. Foto: Berit Roald / NTB Foto: Berit Roald

Det er arkitektene Henning Kaland og Bjarne Ringstad ved byrået Code som står bak urnedesignet. De har samarbeidet tett med snekker Henning Nybakken ved Brydalen snekkerverksted, som har formet urne og urnebåre i tre og lakkert den i svart og rosa, melder Dagbladet.

– Urnen ser ut som en pille fordi vi ville ha en urne i Pushwagners ånd for å gjøre seremonien personlig, sier Kaland til God kveld Norge.

Pillen går igjen i hans bilder, og symboliserer hvordan mennesker gjør det samme hver dag, og tar en pille for å få sove. Kaland har ikke designet noe lignende tidligere og var glad for å kunne gi et bidrag til seremonien.

– Det er en ære å få være med og bidra til å ære noen du kjente og satt pris på. Han (Pushwagner) er en av de skarpeste oppdragsgiverne jeg har hatt, forteller han.

Elizabeth Brofos er glad hun nå har et sted å gå til for å minnes sin far. Foto: Mariann Habbestad

En plass å gå til

Pushwagners datter, Elizabeth Brofos, synes det var en sterk og verdig seremoni, og håper monementet vil stå i lang tid slik at mange kan minnes hennes far.

– Det har vært en veldig fin avslutning. Det har gått to år, og vi har jobbet lenge med å få til denne gravplassen, forteller hun til God kveld Norge.

De siste to årene har vært en sorgprosess for Elizabeth som savner sin far.

– Det var jo et sjokk å miste pappa i så tidlig alder. Jeg hadde håpet han skulle leve til han var over 80 år, sier hun og fortsetter:

– Det har vært en tung tid, men nå kan jeg komme hit og minnes han. Ha en plass å gå til.

Sjelsettende møte

Stefan Stray var en av Pushwagners aller nærmeste venner. Foto: Mariann Habbestad

Stefan Stray, en av Pushwagners nærmeste venner, synes urnenedleggelsen gikk over all forventning.

– Jeg tror han hadde likt det selv. Dette er jo i hans ånd, sier Stray og legger til:

– Fargen i signaturen har vi jobbet mye med, så det er mange detaljer som skulle på plass for at sluttresultatet skulle bli bra.

Han trekker også ut sitatet «To paint is to love again» som står på gravsøtten som en viktig detalj. Dette var et sitat Pushwagner ofte brukte når han snakket med folk eller signerte.

Savnet etter vennen sin er stort for Stray:

– Han var en flott fyr, kreativ og likte å jobbe. Han tok litt friminutt imellom, men da han jobbet så jobbet han hardt, forteller Stray.

Han mimrer tilbake til da han møtte Pushwagner for første gang på en nattutstilling.

Gravstøtten til Pushwagner skiller seg ut med den rosa signaturen. Foto: Mariann Habbestad

– Det var en spesiell opplevelse å se de eldste tegningene og bildene fra London-perioden, sier Stray.

Han beskriver sitt første møte med Pushwagner som sjelsettende.

– Det har vært en flott reise. En arbeidsom og spennende tid. Seremonien i dag er et fint punktum, forteller han.