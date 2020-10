Forsvant fra rampelyset - nå forklarer hun hvorfor

Hekkeløperen har ikke vært å se i konkurranser etter Impossible Games på Bislett tidlig i juni. Men det betyr ikke at hun har ligget på latsiden. Hun har heller benyttet tiden til å trene bra. Samt å restituere kroppen etter en tid med skader, og bygge et godt grunnlag for oppkjøringen mot OL i Tokyo i juli neste år.

– Det eneste man kan være er løsningsorientert. Det er det hele 2020 er. Vær løsningsorientert, vær tålmodig og nyt de øyeblikkene du kan, sier Pedersen til TV 2.

Denne sommeren har hun virkelig benyttet anledningen til å nyte. Treningen har vært lystbetont, noe ivrige følgere av hennes Instagram-konto har erfart.

– Jeg har prøvd å dele litt av det som skjer og hva jeg gjør om sommeren. Det var min første skikkelige Oslo-sommer på over fem år. Jeg har trent med kamerater og bare hatt det gøy. Jeg la ut en dansevideo som ble tatt opp i en pause mellom to sett på vektrommet. Når man har vektrommet for seg selv, og man ikke kjører maks, så kan man leke seg litt i pausene, sier hun.

Hun understreker at kvaliteten på treningen har vært det viktigste.

– Jeg synes det har vært veldig gøy å kunne nyte litt at du faktisk skal gi alt. Jeg har virkelig fått lov til å kose meg med det.

Og resultatene har ikke latt vente på seg. Pedersen føler seg sterkere enn på lenge. Målinger på Olympiatoppen viser at hun aldri har hatt større muskelmasse.

– Det har kommet litt mer muskler på rumpe og lår. Og mye mer overkropp. Jeg føler meg veldig bra om dagen. Man kjenner at man står, sitter, og går bedre når kroppen er gjennomtrent og sterk. Du føler deg bare bra, sier Pedersen.

Skadeplager

Rehabiliteringen har vært helt nødvendig etter skadeplagene i 2019. Hun valgte selv å droppe VM i Doha i fjor høst.

– Jeg trakk meg fra Doha fordi jeg hadde gått rundt med nerve- og muskelsmerter i hamstring og setemuskulaturen. På de aller verste dagene ned i legg og under fot. Jeg kunne ikke tråkke ut av sengen uten å ha vondt i ukesvis. Det er veldig belastende både fysisk, mentalt og emosjonelt å ha smerter. Jeg tok tak i situasjonen, gjorde rehabilitering med behandling og styrket områder på kroppen der jeg var for svak. Med å styrke opp hele kroppen forebygger man også for skader i fremtiden.

– Jeg har ikke hatt noe som helst problemer de siste sju månedene. Det er den beste følelsen en utøver kan ha, forteller hun engasjert.

Pedersen har også bevisst brukt sommeren til å samle overskudd. Uten konkurranser har også hodet fått hvile.

– Konseptet sommerferie er noe jeg ikke vet hva er, men jeg har fått en smakebit av hva det er. At jeg ikke konkurrerte i sommer gjorde meg litt mer fleksibel og spontan. For min del har det gjort at jeg har kunnet reise vekk en helg. Det har vært et litt annet liv i sommer. Jeg har fått veldig mye kvalitetstid med folk jeg bryr meg om. Jeg er blitt kjent med nye mennesker som jeg setter utrolig pris på. Privat og sosialt har det vært en fantastisk god sommer. Treningsmessig har det vært en utfordring, men jeg synes det har vært kjempegøy å ta med folk på trening som jeg bryr meg om, sier hun.

Venter på visum

Pedersen synes ikke det er så interessant å vurdere hvor hun står i forhold til de av konkurrentene som har konkurrert i sommer. Hun ønsker bare å ha fokus på det hun selv kan gjøre noe med.

– Jeg er veldig friidrettsentusiast, men jeg tok meg en pause. Jeg synes det var sunt å tenke på noe annet, lese noe annet, lære noe nytt. Jeg har fått lov til å lade opp mentalt og emosjonelt. Når man har det bra, presterer man bedre.

Nå venter hun på klarsignal til å dra tilbake til USA og treningsgruppen hun er en del av der. Utfordringen i Los Angeles der hun har base, er at mange anlegg er stengt. Dessuten er det vanskeligere å få innreisetillatelse på grunn av koronarestriksjonene.

– Jeg er i en visumprosess. Vi håper på at den er ferdig før jul. Det ser veldig lovende ut, og vi er optimistiske. Da reiser jeg etter nyttår. Nå blir det nok først en treningsleir i Europa. Jeg skal hjem og pakke en koffert, forteller hun.

Hekkeløperen mener den lange perioden med uavbrutt trening i sommer gjør at hun er godt rustet inn mot den nye sesongen.

– Det at jeg har løpt og løftet så langt ut i håp august som jeg gjorde, gjør at jeg er rustet til å begynne på den treningen vi trenger å gjøre nå. Jeg trenger ikke å sulle rundt i tre uker for å tilpasse kroppen. Jeg har vært flink til å ta vare på kroppen, enten det er behandlinger eller selvbehandlinger og gjøre rehab-øvelser som gjør at jeg er i en fysisk god form, sier hun.