Ingrid Landmark Tandrevold ble rammet av uutholdelige smerter, men ble lettet da hun fikk svar på hvorfor

Sammen med kollega Tiril Eckhoff har Tandrevold podkasten «Kant ut». Der snakker de om toppidrettslivet fra et kvinneperspektiv og har som mål å hjelpe spesielt unge utøvere.

Tandrevold i aksjon i løypen. Foto: Berit Roald

I den ferskeste episoden av «Kant ut» tar de opp kvinnehelse og da spesifikt menstruasjon og bruk av P-pille.

– Vi brenner veldig for mer fokus på kvinnehelse, sier Tandrevold til TV 2.

Blant kvinnelige toppidrettsutøvere er det ikke uvanlig at man ikke har regelmessig menstruasjon.

Tiril Eckhoff. Foto: Jussi Nukari

– I så måte er jeg unormal, siden jeg har mensen, forteller Tiril Eckhoff i podkasten.

Men for Ingrid Landmark Tandrevold, som denne høsten har vært aktuell i TV 2-serien «Landskampen», er situasjonen en annen.

– Jeg har ikke mensen. Det har vært en kilde til mye bekymring for min del. Jeg har ikke skjønt hvorfor. Jeg har hatt mensen før, men aldri regelmessig, sier 24-åringen i podkasten.

Hun forteller at det har vært tøft ikke å ha mensen jevnlig.

– Ikke å ha den regelmessig kan være med negativt fortegn. Man føler at man ikke ta vare på kroppen sin. At man gjør noe feil og ikke er i balanse.

Hun har lenge trodd at fraværet av menstruasjon har skyldtes toppidrettslivet, siden ingen tester viste noe unormalt. Men en sen julikveld i fjor sommer fikk hun svaret.

– Uutholdelige smerter

Hun og Eckhoff kom sent til Gardermoen fra en høydesamling og tok det siste flytoget. På stasjonen skulle hun bli hentet av kjæresten Trygve.

– Det var god stemning på toget. Du pratet jo mye med noen bekjente vi traff, minnes Eckhoff.

– Ja, men da vi skulle gå av flytoget, kjente jeg at det knøt seg mer og mer i magen. Til slutt klarte jeg nesten ikke gå av toget og i hvert fall ikke ta ut bagasjen. Det var uutholdelige smerter, forteller Tandrevold.

En litt forfjamset Tiril Eckhoff måtte da hjelpe henne med bagasjen. Etterpå kommanderte hun Tandrevold og kjæresten til legevakten, mens hun selv tok en taxi hjem.

På legevakten ble hun så undersøkt og fikk et overraskende svar.

– Det vi da fant ut en natt til lørdag i juli var at det hadde sprukket noen eggblærer på eggstokkene. Via ultralyd fant man ut at jeg hadde mange eggblærer på eggstokkene. De løsnet ikke og satte i gang menstruasjon, slik som er vanlig. Det viser seg at jeg har polycstisk ovariesyndrom (PCOS).

Å få vite det, beskriver Tandrevold som en lettelse.

– For meg, selv om det var forferdelig vondt og ubehagelig da det skjedde, var det en stor lettelse å skjønne hvorfor jeg ikke hadde mensen. Jeg følte veldig på at jeg gjorde noe feil, men alle målinger viste at alt var bra.

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) kjennetegnes av at hormonene er i ubalanse. Dette fører til at eggcellene i eggstokkene ikke får modnet skikkelig, men blir til væskefylte hulrom (cyster) og eggløsningen uteblir. Det finnes god behandling for PCOS.

Kilde: Helsenorge.no

24-åringen forteller at om man søker opp polycstisk ovariesyndrom på google, kan du «bli litt svett i panna».

– Symptomene er overvekt, unormal hårvekst, kviser. Det var mye jeg ikke hadde lyst på. Og mye jeg heller ikke kjente meg igjen i. Jeg har ikke noe av det. Det var kanskje hvorfor verken jeg eller andre hadde tenkt at det kunne være grunnen til manglende menstruasjon. Kanskje er en slik diagnose oversett i toppidretten?

Ser det positive

Tandrevold velger å se positivt på situasjonen.

– Jeg slipper jo herket med å ha menstruasjon, hehe. Det andre er at jeg kanskje slipper disse hormonelle svingninger, selv om jeg føler jeg er en del av dine svingninger, Tiril. Jeg craver jo sjokolade når du gjør det, humrer hun.

Tiril Eckhoff roser venninnen for åpenheten og sier det kanskje kan føre at en ekstra person sjekker seg om man har lignende problem.

For Ingrid Landmark Tandrevold får PCOS lite å si for satsningen hennes på skiskyting.

– Slik jeg har forstått det, er det ikke noe farlig. Jeg kan satse på toppidrett med dette. Men når jeg vil ha barn, må jeg nok få litt hormonhjelp for å få fart på sakene. Da er det også større sannsynlighet for å få tvillinger.

Fotballspiller ble vekthetset

Fotballproff Therese Sessy Åsland har samme diagnose som Tandrevold. Hun har tidligere snakket om utfordringene hun har fått med PCOS. Ifølge helsenorge.no er halvparten av kvinnene som har syndromet overvektige.

– Det gjør at man har dårlig insulinresistens i kroppen, og at man ikke må spise så mye og trene veldig mye for å holde seg veldig «fit». Det er en utfordring jeg må leve med, og jeg har akseptert at jeg mer eller mindre må være ekstra nøye med alt jeg putter i kjeften, sa hun til TV 2 i november i fjor.

Da hadde hun blitt vekthetset i sosiale medier, etter at hun spilte cupfinale for LSK Kvinner.

– Jeg tar meg heldigvis ikke så veldig høytidelig. Jeg vet at kroppen min er på plussiden hele året, for å si det sånn. Men det er en underliggende grunn til at jeg ser slik ut som de kanskje ikke vet. Jeg lever som en toppidrettsutøver «24-7», og vet at det arbeidet jeg gjør er bra, svarer Åsland.