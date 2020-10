De er ikke akkurat bilmerket som gjør mest utav seg, og her i Norge selger de bare én eneste bilmodell.

Men rumenske og Renault-eide Dacia er likevel et aldri så lite industrieventyr. I en verden der bilprodusentene satser enorme beløp på utvikling av teknologi og utstyr, går de på mange måter mot strømmen.

Dacia handler nemlig ikke om å være først ute med det siste. Tvert imot: De har hatt stor suksess med det motsatte.

Oppskriften er enkel: Dacia lager ukompliserte og ujålete biler, basert på velprøvd teknologi fra eierselskapet Renault, teknologi som i stor grad er nedbetalt.

Dermed unngår de store utviklingskostnader og kan holde priser som ligger godt under de fleste konkurrentene.

Spring markerer Dacias debut som et elektrifisert bilmerke. Den kommer til Norge i 2021.

– Den billigste bilen

Den kompakte SUV-en Duster har vært i Norge siden 2013. Neste år får den selskap av en modell som kan komme til å mangedoble salget deres her hjemme.

Dacia har nemlig akkurat hatt premierevisning på sin nye Spring Electric. Som navnet tilsier: Her snakker vi elbil. Og når Dacia lager elbil, gjør de det naturligvis på sin egen måte.

"En revolusjon. Den billigste elektriske bilen i det europeiske markedet", sier Dacia selv om nykommeren. Det lover naturligvis godt.

Dacia som står og lader: Det kan bli et vanlig syn også i Norge til neste år.

Bagasjerommet imponerer

Hvordan klarer Dacia det? Jo, blant annet ved at dette er søstermodellen til en Renault-modell som er skreddersydd for det kinesiske markedet.

300 liter bagasjerom, det er høyst godkjent i denne klassen.

City K-ZE heter den og er en kompakt femdørs bil, med plass til fire. Bilen er rundt 3,7 meter lang. Det betyr også at Spring størrelsesmessig er mindre enn dagens elbil-suksess Zoe fra Renault.

Dacia lover imidlertid at de har utnyttet den innvendige plassen godt. Bagasjerommet imponerer også i forhold til bilstørrelsen. Det er på 300 liter, i tillegg til en "kjeller" som skal kunne romme et reservehjul. Feller du ned baksetet, vokser dette til 600 liter. I tillegg er det oppbevaringsrom på til sammen 23 liter foran i bilen.

Slik ser det ut innvendig, her er det ikke grunn til å vente noen store sprell.

Offroad-elementer

Som vanlig kan vi ikke skrive om elbil uten å nevne rekkevidde. Spring har en batteripakke på 26,8 kWt. Det leverer en rekkevidde på 225 kilometer, målt etter den nye og strengere WLTP-metoden. Dacia oppgir også rekkevidden etter en såkalt by-syklus, denne er på 295 kilometer.

Deres egen research viser at biler i denne klassen i gjennomsnitt kjøres 31 kilometer per dag. Dermed skal det holde å lade bilen en gang i uken.

Ladehastigheten er forresten på temmelig moderate 30 kW. Med fullt trykk kan du lade den opp til 80 prosent på under en time.

Designmessig går Dacia for et høyreist karosseri. Det er naturligvis positivt for plassen, samtidig er bakkeklaringen på 15 centimeter. Det er også flere offroad-elementer her, som gjør at den bør ha forutsetninger for å skille seg ut i den elektriske småbilklassen.

– Konkurrentene vil merke det

Hos den norske Dacia-importøren ser man naturligvis frem til å få denne modellen til landet:

Roger Andersen er PR- og markedsdirektør hos den norske importøren.

– Dette er den første elektrifiserte modellen fra Dacia. Vi gleder oss til å sette Dacia på kartet i Norge i sterkere grad enn det vi har gjort så langt, med lanseringen av Spring, sier Roger Andersen som er PR- og markedsdirektør for Dacia i Norge.

– Spring vil bli en elektrisk utfordrer. Med sitt tøffe, trendy og SUV-aktige utseende, den overraskende romslige plassen og med en rekkevidde på 225 kilometer vil dette kunne være en svært aktuell modell for mange i Norge. Prisen er foreløpig ikke klar, men sannsynligvis vil alle konkurrentene i klassen merke det når Dacia Spring lanseres, sier Andersen, til Broom.

