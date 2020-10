Storlag henter norsk suksessduo

Ingenting skal være signert ennå, men etter det TV 2 erfarer skal Iversby Hvideberg sykle for det norske profflaget Uno-X ut neste sesong, før han slutter seg til det tyske World Tour-laget i 2022.

- Jeg vet at det er litt interesse rundt meg, men ingenting er avklart ennå. Uansett skal jeg sykle for Uno-X i ett år til, sier 21-åringen.

- Hvordan ville du sett på det å ende opp i Sunweb?

- Det hadde vært en god mulighet for meg. Det ser ut som om at dette laget har noe godt på gang, men vi får se hva som skjer de neste ukene, svarer østfoldingen hemmelighetsfullt.

- Fantastisk

Dette betyr i så fall at Sunweb, som var en åpenbaring i Tour de France med tre etappeseire, har sikret seg to av de største sykkeltalentene fra Norge. Fra før er det nemlig kjent at Andreas Leknessund skal samme sted allerede kommende sesong.

- Hvis dette stemmer, så er det fantastisk, sier sykkelsjef Jens Haugland i Uno-X.

– Dette er akkurat slik vi ønsker å gjøre det; bygge opp ryttere innenfor vårt eget system, for så å sende dem ut i den store verden. Dette vil tjene både rytterne og vårt eget prosjekt, fortsetter han.

- Hvordan vil dette tjene Uno-X?

– Fordi vi skal drive med dette lenge. Da gjør det ingenting om våre ryttere drar ut og høster erfaringer fra større miljøer. For hvem vet hva fremtiden bringer. Plutselig har de på seg en Uno-X-trøye igjen, svarer Haugland.

Drømmeår

Iversby Hvideberg kom - i likhet med Leknessund - til den norske sykkelsatsingen i 2018. I år ble Fredrikstad-gutten nummer to i senior-NM, før han fulgte opp med å vinne fellesstarten i U23-EM noen få dager etterpå. I mellomtiden hadde Leknessund sikret seg gullet på tempoen i samme mesterskap.

Jonas Iversby Hvideberg fortsetter ett år til i Uno-X. Foto: Fredrik Hagen

– Jonas er et resultat av den gode årgangen som man snakket om for noen få år siden, da det norske juniorlandslaget var rangert som best i verden. Nå kommer han til et fantastisk lag. Sunweb hadde det yngste laget i Tour de France, men klarte likevel å produsere store resultater, med etappeseire til Marc Hirschi og Søren Kragh Andersen. Det vitner om at de er flinke til å finne talentene og utvikle dem, sier TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd, som samtidig skryter av jobben som Uno-X har gjort med Iversby Hvideberg.

– Han kunne like gjerne blitt proff i Sunweb allerede kommende sesong. Det han har vist i år, ikke minst i EM, viser at han er fysisk sterk nok, fortsetter Hushovd.

Skaffet seg agent etter EM-triumfen

Iversby Hvideberg ønsker imidlertid ikke å forlate Uno-X nå.

– Jeg ser fortsatt på det å sykle for Uno-X som en god mulighet for å utvikle meg videre. Jeg vinner ikke alle ritt jeg stiller opp i, så det er ikke vits i å hoppe videre ennå. Jeg ønsker å fullføre U23-klassen her og være på dette nivået i ett år til, sier 21-åringen - som havner under kategorien klassikerrytter.

- Jonas har en skalle og en mentalitet som er bygd for dette. Han jobber ekstremt nitidig og nøyaktig med å utvikle seg. I tillegg så er han sykkeltaktisk meget robust, og det er noe som er høyt verdsatt i ethvert lag, mener Jens Haugland.

Iversby Hvideberg har i likhet med Andreas Leknessund den tidligere proffrytteren Manuel Quinziato som agent.

- At de etterhvert blir to nordmenn på samme lag, er nok en fordel. Det kjenner hverandre godt, og det er alltid trivelig å ha en landsmann på laget, sier Thor Hushovd - som syklet med Quinziato i BMC.

- At Andreas er i Sunweb taler ikke akkurat imot en slik beslutning. Vi samarbeider godt sammen og trives i hverandres selskap, sier Iversby Hvideberg.