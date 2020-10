Jonathan Quarcoo (24) ble lagt inn på sykehus og hadde med 40 i feber i to uker. Nå er forhåpentligvis skadeplagene som har ridd ham som en mare de siste sesongene historie.

Jonatha Quarcoo (24) vil så gjerne til OL i Tokyo neste år. Veien til lekene er tøff for mange - for Quarcoo har den vært ekstra tøff.

40 i feber i to uker

For etter et 2019 preget av skader og motgang begynte ting å se bedre ut på vei hjem fra treningsleir i Spania på våren 2020. Men da fikk sprinteren nok et slag i trynet.

– Da vi landet, ble jeg syk uken etterpå. Jeg fikk 40 i feber og var sengeliggende med en gang. De trodde at jeg hadde korona, sier Quarcoo til TV 2.

Heldigvis var det ikke korona som hadde rammet 24-åringen, som ble lagt inn på sykehus.

– Jeg slet med å puste en dag jeg våknet. Og jeg bor alene. Jeg ringte legevakten og de hørte ikke hva jeg sa. Da ble det litt kaotisk, sier Quarcoo.

– Jeg tror jeg lå med 40 i feber i alle fall i to uker.

Etter hvert fant legene ut at Quarcoo hadde blitt rammet av kyssesyken.

– Jeg liker å si at jeg er ganske mager, men jeg gikk ned sju kilo i løpet av de ukene. Det er ikke sikkert det var så gunstig. Det er mye. Jeg slet med å spise og drikke, da blir det sånn, sier Quarcoo.

Kontrastene var store. Noen uker i forveien hadde det som har vært Norges beste sprinter de siste årene vist prov på god form under treningsleiren i Spania. Ti dager med god trening og optimal restitusjon var et fjernt minne da han startet opp igjen etter sykehusoppholdet.

– Det var tungt å starte opp med treningen igjen. I tillegg hadde jeg den akillesskaden som jeg driver å trener meg opp fra. Etter den første økten lå jeg en uke etterpå. Da hadde jeg tatt det rolig, sier Quarcoo, som brukte tid på å komme tilbake i slag.

– Det gikk noen måneder fra sykdommen først brøt ut. Så gikk det fort likevel fra jeg var sengeliggende til ok form. Sånne ting er motiverende når man ser hvor syk og dårlig man har vært noen måneder før, så er man tilbake til å løpe fort.

Jonathan Quarcco, her i aksjon under VM i Berlin i 2017. Samme år tok han bronse på 100-meteren i U23-EM. Foto: Fredrik Hagen

Ser mot OL

Nå er han tilbake i sving og sikter opp og frem. Quarcoo var tilbake i konkurranse i september etter nesten ett år uten startnummer på brystet.

Elevrum-løperen med sju NM-gull er den raskeste nordmannen på 200 meter siden Jaysuma Saidy N'Dure og Geir Moen med en pers på 20.39.

Han har deltatt i både VM og EM, men nå er det store målet OL i Tokyo neste år.

– Å løpe sprint er ganske målbart og jeg har en indikasjon på hvor jeg ligger. Treneren min er overrasket når jeg klokker de tidene jeg gjør etter sykdom og skader, så det er ikke umulig det nei. Jeg har løpt på de tidene før, så jeg vet hva som må til, sier Quarcoo.

– Jeg har godfølelsen, og det er motiverende. Om jeg får gjort jobben jeg vet jeg må gjøre, så er det ganske realistisk at jeg løper på tidene jeg har gjort før – eller fortere. Det er jo OL-nivå det.