Advarer mot dårlig datasikkerhet på hjemmekontor

Hjemmekontor kan gjøre oss mer sårbare for dataangrep, advarer justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H), som oppfordrer folk til å sikkerhetsgrep.

Advarselen kommer dagen etter at utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) gikk ut med en offentlig anklage om at det var Russland som sto bak dataangrepet mot Stortinget i sommer.

Mæland oppfordrer folk som sitter på hjemmekontor, til å ta ansvaret for egen datasikkerhet.

Ett råd

Statsråden sier at hun har ett, enkelt råd til bedrifter og arbeidstakere som sitter hjemme: Gå på Nasjonal sikkerhetsmyndighet sine nettsider og følg rådene som de har.

– Vi vet at mange er interessert i å få adgang til hverandres nett, og vi kan gjøre mye for å beskytte oss, sier Mæland til TV 2.



Statsråden sier videre at det er lett å beskytte seg mot angrep hvis man gjør enkle grep.

– Over tid har mange hatt hjemmekontor og mange vil ha det fortsatt. Vi har sett eksempler på angrep, blant annet på Stortinget. Det gjør at jeg med jevne mellomrom har tatt opp viktigheten av å sikre oss. Det er lett å beskytte seg, sier hun.

Disse bør vurdere kontorjobbing

– Bør man vurdere å ikke ha hjemmekontor dersom man sitter på sensitive opplysninger?

– Hvis man har ansvar for denne typen opplysninger og ikke kan sikre dem, kan man ikke jobbe hjemmefra, så enkelt er det. Det er virksomheter som må beslutte dette. Personvernopplysninger skal behandles på en helt spesiell måte. Ingen skal være bekymret for at det ikke skjer, sier Mæland.

På onsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen sa beredskapsministeren at vi er ekstra sårvære når mange jobber hjemmefra.