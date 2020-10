Slik har det gått med valgløftene fra 2016

I 2016 kom Donald Trump med en lang rekke løfter som skulle få amerikanerne til å velge han over Hillary Clinton og demokratene. Dette er fasiten etter at han har holdt til i Det hvite hus i nesten fire år.

Torsdag 21. juli 2016 holdt Trump sin tale på republikanernes landsmøte i Cleveland, Ohio. Han var nettopp blitt valgt til partiets presidentkandidat.

I talen lovet han høytidelig at det med han som president skulle bli slutt på løgnene i amerikansk politikk:

«Det vil ikke bli noen løgner. Vi vil hedre det amerikanske folk med sannheten – og ingenting annet».

Men dette skulle vise seg å være nettopp det han lovet velgerne at de skulle få slippe – en løgn, og ikke hans eneste.

Hittil har faktasjekkerne i avisen Washington Post talt opp godt over 20.000 løgner og usannheter fra den amerikanske presidenten. Mange av dem har han servert flere ganger, til tross for at han blir gjort oppmerksom på at det han sier ikke stemmer.

Donald Trump på scenen under republikanernes landsmøte i Ohio 21. juli 2016. Foto: Patrick Semansky/AP Photo/NTB

Færre løfter

I årets valgkamp er det langt færre konkrete løfter fra den sittende presidenten enn det var i forkant av valget i 2016.

Kanskje er årsaken at hans snart fire år som president er preget av at han ikke har fulgt opp lovnadene fra den gang.

Det skal sies at Trump som president har holdt noen valgløfter. Han har flyttet den amerikanske ambassaden i Israel til Jerusalem, og han har trukket USA ut av Iran-avtalen og klima-avtalen i Paris.

Han har også deregulert mye av klimalovgivningen i USA.

KEEP AMERICA GREAT: Tilhengere av Donald Trump marsjerte i New York 13. oktober. Foto: Yuki Iwamura/AP Photo/NTB

Slik har det gått med de andre lovnadene Trump kom med under valgkampen før 2016-valget.

Økonomi

Et lands økonomi måles etter veksten i bruttonasjonalprodukt (BNP). Under presidentvalgkampen i 2016 lovet Trump at han skulle klare mellom fem og seks prosent i årlig vekst, noe som er langt høyere enn han faktisk kan vise til etter snart fire år i Det hvite hus.

Dette er fasiten på hvordan veksten har vært:

2017: 2,4 prosent

2018: 2,9 prosent

2019: 2,3 prosent

Også under president Barack Obama var veksten 2,9 prosent i 2015.

Den løgnen Trump har servert flest ganger – godt over 300 – er at han har skapt den beste økonomien i amerikansk historie. Noen ganger slår han til med «den beste økonomien i verdenshistorien».

Men Trump er langt fra noen rekord i amerikansk økonomi.

Under president Dwight Eisenhower i 1950 og 1951 var veksten på henholdsvis 8,7 og 8 prosent.

I årene mellom 1962 og 1966, under presidentene John F. Kennedy og Lyndon B. Johnson, var veksten mellom 4,4 og 6,6 prosent.

Og president Bill Clinton hadde en økonomisk vekst på 4,5 prosent i 1997, 4,5 prosent i 1998 og 4,7 prosent i 1999.

Muren

Det kanskje viktigste løftet Donald Trump serverte i valgkampen i 2016, og som ble gjentatt på hvert eneste valgmøte var dette:

«Vi skal bygge en mur langs hele den sørlige grensen. Og Mexico skal betale den – tro meg».

Til stadighet gjentar nå Trump at muren blir bygget «nå» - og at den snart er ferdig, men heller ikke dette stemmer.

Grensen mellom USA og Mexico er 3200 kilometer lang. I Trumps presidentperiode er 480 kilometer med gamle gjerder reparert og/eller byttet ut med nye stålgjerder, mens det er bygget åtte kilometer med nye stålgjerder på en strekning der det ikke var barrierer tidligere.

Mexico har ikke betalt en dollar.

«THE WALL»: Det finnes grensegjerder mellom USA og Mexico. Dette er mellom Anapra i Mexico og Sunland Park i New Mexico 25. januar 2017. Foto: Christian Torres/AP Photo/NTB

Skatt

Over 200 ganger har president Donald Trump sagt at han har gitt den største skattelettelsen i amerikansk historie. Han lar seg ikke distrahere av at dette er en løgn som gang på gang blir avslørt og korrigert.

Trumps skattelette var nemlig på 0,9 prosent av BNP. Til sammenligning ga president Ronald Reagan en lettelse på 2,9 på prosent av BNP.

Også president Barack Obama kuttet skattene mer enn Trump – 1,8 prosent i 2013.

Trumps skattekutt er det åttende største i amerikansk historie.

Kullarbeiderne

«Våre gruvearbeidere skal tilbake i kullgruvene», lovet Trump gang på gang i valgkampen.

«Jeg elsker ren kull».

Fakta er det motsatte.

I februar i år, før koronapandemien, var det ifølge Forbes om lag 1000 færre gruvearbeidere i jobb enn da Trump ble innsatt som president.

I dag er 5300 færre gruvearbeidere i jobb.

Bilarbeiderne

En annen gruppe arbeidere presidentkandidat Trump lovet å få tilbake i jobb var arbeiderne i bilindustrien.

Disse løftene bidro blant annet til valgseieren i bilstaten Michigan, hvor mange bilarbeidere gikk uten jobb.

Fra dagen Trump ble innsatt som president i januar 2017 til februar i år, før pandemien, har antall ansatte i bilindustrien i Michigan gått ned med 2400 arbeidere, ifølge The Bureau of Labor Statistics.

«I will be the best jobs president ever», skrøt Trump i valgkampen, men det har han ikke blitt.

I president Barack Obamas tre siste år ble det skapt 1,5 millioner flere arbeidsplasser enn i Trumps tre første år.

Trump kan riktignok skryte av den laveste arbeidsløsheten i USA på mange år, men lavere arbeidsløshet var en trend som begynte under Obama - kurven har bare fortsatt nedover.

I januar 2017 var arbeidsløsheten på 4,7 prosent – den hadde falt stødig i over syv år. I februar, før koronapandemien, lå den på 3,5 prosent.

Helse

«Vi skal avvikle og erstatte Obamacare,» var gjennomgangsmelodien i valgkampen til Trump, som har lovet alle amerikanere en «billigere og langt bedre» helseforsikring.

Men noen helsereform har aldri materialisert seg, til tross for at republikanerne hadde flertall i begge kamre i Kongressen de to første årene av presidentperioden.

I juli i fjor sa presidenten at den nye helsereformen hans ville bli lagt frem «om to uker». Dette har han siden gjentatt med jevne mellomrom, og den skal alltid komme «om to uker».

Ingenting har skjedd.

Gjeld

Den amerikanske staten har en enorm gjeld. Mye av pengene er lånt fra utlandet, blant annet Kina.

Denne utenlandsgjelden var et av republikanernes hovedankepunkt mot president Barack Obama, og presidentkandidat Donald Trump lovet at han skulle bli kvitt gjelden i løpet av åtte år.

Men i stedet for å kutte den har Trump lånt enda mer penger.

Hittil har USAs gjeld økt med 7 billioner – eller syv millioner millioner dollar – i hans periode.

Landet skylder i dag 27.000.000.000.000 dollar.

Et annet argument Trump brukte mot Obama under valgkampen, var underskuddet på handelsbalansen med utlandet.

USA importerte langt mer enn landet eksporterte. Trump lovet gang på gang å snu dette, men fasit viser at underskuddet i dag er større enn det var under Obama.

Veier og broer

Et av de store løftene Trump kom med i sin tale til det republikanske landsmøtet, dreide seg om landets infrastruktur.

«Vi skal bygge veier, motorveier, broer, tunneler, flyplasser og morgendagens jernbane,» lovet han.

Til tross for republikansk flertall i både Representantenes hus og Senatet de to første årene, og til tross for at demokratene også ser de enorme behovene for opprustning, har det aldri kommet en infrastruktur-pakke fra Det hvite hus.