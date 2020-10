– Horneland aktuell som Brann-assistent

Det skriver Bergens Tidende.

Ifølge avisen er Eirik Horneland nær ved å bli klubbens nye assistenttrener.

45-åringen fikk sparken i Rosenborg i sommer.

– Etter en blytung start på årets sesong, med manglende prestasjoner og resultater, er det naturlig at jeg som øverste sportslig ansvarlig i RBK må ta ansvaret for manglende sportslig fremgang, sa Horneland den gang.

Ifølge BT opphørte alle formaliteter knyttet til Hornelands arbeidsforhold med Rosenborg i slutten av september.

For ni dager siden offentliggjorde Brann at Kåre Ingebrigtsen ønsket å gjøre endringer i trenerteamet. Robert Hauge var ikke ønsket med videre som assistenttrener.

Avgjørelsen kom som en overraskelse på Hauge.

– Jeg fikk beskjeden i dag. Det var vondt og ubehagelig, sa Hauge til Bergensavisen.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen er overrasket over den nye utviklingen.

– Det er overraskende at Horneland skal til Bergen for å bli assistenten til Kåre. De hadde ingenting med hverandre å gjøre i Trondheim selv om de overlappet hverandre, men jeg trodde han kom til å komme tilbake i manesjen som hovedtrener. Samtidig kan det hende at han er forespeilet en rolle som noe litt mer enn en vanlig assistent, sier Mathisen.

– Selv om han ikke helt fikk det til i Rosenborg, så er det mange som har utrolig mye fint å si om Horneland som trener, legger han til.

TV 2 har prøvd å komme i kontakt med sportssjef Rune Soltvedt samt Eirik Horneland uten å lykkes.