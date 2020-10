– Når han sier det, ser han litt dum ut

Se Everton – Liverpool på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo lørdag fra kl. 13.00

Det slo ned som en bombe da Jürgen Klopps assistent gjennom 17 år, Zeljko Buvac, plutselig dro fra Liverpool i sesonginnspurten i 2018. Siden den gang har Klopp avfeid alle spørsmål om mannen han tidligere har omtalt som «hjernen» i støtteapparatet.

Buvac har vært taus om Liverpool etter at han forlot klubben, men i et intervju gjengitt i en rekke medier forrige uke snakket han om tiden med Klopp. Den tidligere assistenten hevdet blant annet at han gjorde alle treneroppgavene for Klopp.

– Jeg gjorde trenerjobben med unntak av å snakke offentlig og gi intervjuer. Det føltes som jeg hadde vært manageren i 17 år. Jeg hadde alle funksjoner, og jeg prøvde å påvirke laget så mye som mulig for å oppnå suksess, men jeg trengte ikke oppmerksomheten, hevdet Buvac i et intervju med den russiske YouTube-kanalen Nobel, gjengitt av Goal og Bild.

Forrige sesong tok Liverpool vanvittige 99 poeng og vant ligaen for første gang på 30 år. Men det kom ingen gratulasjoner fra den tidligere Liverpool-assistenten.

– Jeg var glad på spillerne og fansens vegne, men jeg gratulerte dem ikke, sa Buvac, som i dag er sportsdirektør i Dynamo Moskva.

THE ANFIELD WRAP: Gareth Robers har blant annet hatt Jürgen Klopp som gjest i sin populære Liverpool-podcast Foto: Gareth Roberts/Twitter

Fnyser av uttalelsene

Gareth Roberts jobber med podcasten The Anfield Wrap, som er en svært stor og populær pod i Liverpool. Han kjenner klubben godt og omtaler Buvac som «bitter».

– Hva Buvac sier er uinteressant, for å være ærlig. Jeg tror Liverpool har bevist ganske klart at det ikke var han som var hjernen på Anfield. Siden han dro har klubben endelig vunnet ting, for eksempel Premier League, etter 30 år, sier mannen bak de populære Liverpool-podcasten til TV 2.

Han synes uttalelsene fra Buvac skaper unødvendig uro rundt klubben.

– Det er mye mulig at han var flink i jobben sin, men omstendighetene tatt i betraktning ville det beste for han vært å holde munn, fastslår han.

– Når han sier det han sier ser han litt dum ut

Gareth Roberts har også vanskelig med å forstå hva Klopps tidligere mangeårige assistentmanager ønsker å oppnå med sine uttalelser.

– Når han sier det han sier, ser han litt dum ut. Liverpool klarer seg helt fint, Klopp er brilliant, støtteapparatet er brilliant og samholdet mellom klubben og supporterne er bedre enn noen gang. Så jeg tror vi lar Buvac og hans kommentarer være i fred, ler Roberts.

– Tror du han er bitter?

– Det virker litt sånn. Han forsvant med en grå sky hengende over seg, og vi har egentlig aldri fått svar på hva som skjedde. Ingen har villet snakke om det, så det er litt overraskende at han går ut på denne måten nå. Men det får stå for hans regning.