– Han er den store favoritten om Guardiola drar

Manchester City har fått en beskjeden start på Premier League-sesongen, og ligger på en foreløpig 14. plass på tabellen med kun fire poeng og 6-7 i målforskjell etter tre spilte kamper.

Den svake sesongstarten har ført til spekulasjoner rundt den meritterte manageren Pep Guardiolas fremtid.

Mike Minay i BBC Radio Manchester følger Manchester City tettere enn de fleste. Han avviser bestemt at Pep Guardiolas risikerer sparken på Etihad.

CITY-REPORTER: Mike Minay i BBC Radio Manchester Foto: BBC PRESS

– De har hatt tre fantastiske sesonger under Guardiola. Man må ta ting med en klype salt, de ble «Centurions» og vant alt i England ett år. Er det krise nå? Ikke ennå. La oss se i november, slår han fast overfor TV 2.

Manchester City håper at Pep Guardiola vil forlenge sin nåværende kontrakt med Manchester City, men vil starte jakten på en erstatter så snart som mulig dersom spanjolen bestemmer seg for å forlate klubben. Det bekrefter Manchester Citys direktør for sport, Omar Berrada, overfor The Telegraph.

For to år siden forlenget Guardiola kontrakten til å gjelde ut 2021-sesongen. Men suksesstreneren har foreløpig ikke signalisert at han ønsker å forlenge kontrakten ytterligere.

Mike Minay i BBC Radio Manchester innrømmer at han er usikker på om Guardiola kommer til å forlenge.

– Det er det store spørsmålet. Tror jeg han blir? Om jeg skal svare akkurat her og nå, så tror jeg ikke det. Det kan endre seg i november, men det virker som et skifte i ham. Fem år er lenge i samme klubb og de to siste sesongene, denne inkludert, så har det ikke vært helt som klubben ønsker seg. De 2-3 første sesongene dominerte City engelsk fotball og man bør nok ikke vedde altfor mye penger på at han ikke skulle klart det igjen, sier Minay, før han minner om følgende:

– Man vet aldri med Guardiola. Vi hadde supportere som ringte inn etter Leeds-kampen og sa at han burde fått sparken. Det er jeg ikke enig, men tonen har endret seg det siste året, definitivt.

– Ting har endret seg

Minay har lagt merke til at Guardiola har endret seg litt i sin væremåte denne sesongen.

– Han sier alltid at han elsker å være her. De bygget jo klubben rundt ham, de hadde helt tydelig en ambisjon om at han skulle bli lengre enn den første kontrakten. Samtidig har han jo ikke trent noe lag i mer enn fire år. Ting har endret seg denne sesongen. Jeg vet ikke hvorfor. Han virker mer skuffet, mer frustrert, mer sliten. City-fansen er ikke like «pro-Guradiola» som for et år siden, oppsummerer han.

Og fortsetter:

– Det handler om å ikke gjenta det man gjorde før. Har lag funnet ut av taktikken hans? Han sier selv at han kun blir dersom klubben vil det, og da må han være suksessfull. Han skyver ansvaret over på styret.

Til slutt er det Guardiola selv som får ta avgjørelsen om han fortsetter eller ei.

– Jeg tror Guardiola har mye makt. Vil han dra, så drar han. Det er en sterk link mellom styret og ham i Soriano. Det blir nok en avgjørelse de fatter i felleskap. Man sparker ikke Guardiola, slår Minay fast.

– Han passer inn i klubbens filosofi

På ryktebørsen er tidligere Tottenham-manager Mauricio Pochettino hyppig blitt nevnt som en mulig erstatter for Guardiola dersom han velger å forlate Etihad neste sommer.

Minay tror Pochettino vil være et klart førstevalg som erstatter dersom Guardiola gir seg ved sesongslut.

– Pochettino er den store favoritten om Guardiola skulle dra. Han bygget opp Spurs og Southampton. Han har ikke vunnet et trofé, men han tok Spurs til Champions League-finale som var imponerende, mener Minay.

Han mener Tottenhams tidligere suksessjef vil passe særdeles godt inn på Etihad.

– Han passer inn i klubbens filosofi. Han står for attraktiv fotball, og så er han en ung trener. Mange fans ville nok ha støttet Pochettino om han kom hit. De får ikke Klopp, så hva er det nest beste? Pochettino, slår Manchester City-reporteren fast.

Vil ikke høre snakk om krise

Mange har blitt svært overrasket over Manchester Citys svake sesongstart. Minay synes alt snakket om krise er overdramatisert.

– Det er helt klart at de ikke er der de bør være. Samtidig har de tre seire på fem kamper, de har bare ett tap. Men det er ligaformen som er problemet. De er allerede åtte poeng bak Everton, seks bak Liverpool. Ja, det er bekymringsverdig, men de skal fortsatt spille mot dem to ganger, sier han.

BBC-reporteren mener imidlertid at spillet City har vist i åpningskampene gir litt grunn til bekymring.

– Det handler nok mer om hvordan resultatene har kommet på. Mot Leicester så slet de med å skape sjanser og slapp inn fem. Mot Leeds burde de ha ledet med tre-fire mål før Leeds utlignet. Defensivt, om Laporte er skadet, så sliter de. Dias ser derimot lovende ut. Om de to kan lage et stopperpar så har man grunnmuren for et solid forsvar. Utfordringen er om de kan holde seg skadefri, oppsummerer han.

Samtidig er han klar på at Pep Guardiola ikke har gjort en god nok jobb med å erstatte det som en gang var selve stammen i laget.

– Har de erstattet stammen i laget med Hart, Kompany, Yaya Touré og Agüero? Jeg synes ikke det. Ja, Ederson inn for Hart er bra. Men har man en midtbanespiller som kan avgjøre kamper som Touré i de helt viktigste øyeblikkene? Er Rodri den mannen? Han kan bli det, men han er ikke der nå. Han må forbedre seg, konstaterer City-reporteren.

Messi blir fremdeles koblet til Etihad

Lionel Messi ble sterkt koblet til Manchester City etter at argentineren gjorde det klart at han ville forlate Barcelona under sommervinduet. Messi gjorde som kjent helomvending, men i tabloidene spekuleres det nå heftig i om superstjernen kan ankomme Manchester City neste sommer.

– Messi kommer ikke om Guardiola ikke er her. Det er slik jeg oppfatter det, uten at jeg har snakket direkte med begge leire. Han ønsker å jobbe med Pep. Det som var interessant i sommer er at det var mye støy om overgangen i Barcelona, ikke så mye i City. Guardiola tonet det ned på pressekonferanser, noe som var lurt. Klubben meldte aldri at Messi var hovedmålet, minner Mike Minay om.