To personer knivstukket i Tromsø – gjerningspersonen meldte seg selv til politiet

Troms politidistrikt melder at to personer er knivstukket i Tromsø og er tatt hånd om av helsevesenet.

Politiet rykket onsdag formiddag ut til en adresse i Tromsø etter melding om en voldshendelse.

Politiet opplyser på Twitter at to personer er knivstukket, og at de to er tatt hånd om av helsevesenet.

– Vi får tidlig kontroll på gjerningspersonen. Han ble pågrepet uten dramatikk, og meldte seg selv til politiet, opplyser operasjonsleder ved Troms politidistrikt, Lennart Steffensen, til TV 2.

Ifølge Steffensen var det gjerningspersonen selv som ringte inn til politiet.

PÅ STEDET: De to skadde skal være tatt hånd om av ambulansearbeidere. Foto: Nils Ole Refvik

Politiet er i gang første fase av etterforskningen, opplyser de.