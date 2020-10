Kvinne døde etter å ha fått korona for andre gang

En eldre kvinne (89) fra Nederland omkom etter å ha blitt smittet av koronaviruset for andre gang, skriver CNN.

Tidligere i år var hun lagt inn på sykehus med kraftig hoste og høy feber. Hun testet positivt på korona, men ble senere skrevet ut.

59 dager senere fikk hun igjen hoste og feber. Hun ble deretter lagt i respirator. Legene testet for kvinnen for antistoffer, men klarte ikke å finne noen.

Hun har ikke blitt testet på nytt etter første gangen. Men fordi hun hadde to forskjellige genetiske korona-typer så antar forskerne at hun har blitt smittet to ganger, skriver CNN.

Reagerer

To uker etter at at smitten ble påvist for andre gang, døde hun.

Det får eksperter til å reagere på om det er mulig å bli immun, samt hvor lenge antistoffer varer i kroppen.

Legene som jobbet med kvinnen har fortalt til avisen at hun hadde kreft samtidig som hun fikk påvist koronaviruset for andre gang.

Det rapporterte dødsfallet skjer kort tid etter at det første tilfellet ved dobbeltsmitte ble oppdaget i USA.

Bekreftet i USA

En mann i USA ble smittet av koronaviruset to ganger og ble sykere den andre gangen. Bevis for at kun vaksine kan sikre deg mot smitte, konkluderer forskere.

Den andre gangen Nevada-mannen ble smittet, havnet han på sykehus med store pustevansker og måtte få oksygentilførsel, skriver Los Angeles Times.

Ifølge legene ved sykehuset var mannen da smittet av en annen genetisk type av koronaviruset enn første gang, men resultatet ble det samme. Troen på at smitte gjør deg immun, holder derfor ikke, er konklusjonen.

Mannen i Nevada er rett nok den første i USA som har fått påvist smitte av SARS-CoV-2-viruset to ganger, ifølge tidsskriftet Lancet Infectious Diseases.