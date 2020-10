Shagun jobbet 168 timer på én uke – nå varsles det legestreik

Med dagens regelverk kan fastleger tvinges til 100-timers arbeidsuke. Blir ikke det endret, kan leger landet over bli tatt ut i streik fra mandag av.

– Det er ikke forenelig med et liv generelt sett, i alle fall ikke et familieliv, sier fastlege i Bergen, Shagun Bhatia, om særavtalen som nå er til forhandling.

Det er denne avtalen streiken står og faller på. Hvis ikke KS og Legeforeningen blir enige innen midnatt onsdag, kan en legestreik ramme legevakter landet over fra mandag av.

Jobbet 24/7 i en uke

Særavtalen gjør at arbeidsmiljøloven ikke gjelder for fastleger. I dag kan kommunene som arbeidsgiver pålegge fastlegene hvilken som helst vakt, uten timebegrensning.

Da Bhatia jobbet som fastlege i en liten kommune, jobbet hun på det meste 168 timer på en uke. Det er alle timer, hvert døgn i syv dager. Dette er fordi hun går rett fra kontorjobben på dagtid, til beredskapsvakt på legevakt.

– Som fastlege jobber man som lege, arbeidsgiver, drifter et kontor, og så i tillegg kommer vaktbelastningen fra kommunen, sier Bhatia.

Verst i distriktene

En undersøkelse fra Helsedirektoratet viser at en fjerdedel av legene hadde mer enn 52,8 timer legevakt i uken. 1 av 10 jobbet 100 timer legevakt eller mer per uke. På Legeforeningens hjemmesider står det at situasjonen er aller mest alvorlig i distriktskommunene.

– I dag er det helt ubegrenset. Har man en avtale med kommunen, plikter man seg til å være med i vaktarbeid, sier tillitsvalgt for fastlegene i Bergen, Knut-Arne Wensaas.

Han mener dette skaper rekrutteringsproblem, spesielt i distriktene.

– Det eneste som står i avtalen er at vaktarbeidet må fordeles likt i ordningen. Men er det for få leger i ordningen blir det mye arbeid, sier Wensaas.

MÅ KUNNE SI IFRA: Fastlege og tillitsvalgt i Bergen, Knut-Arne Wensaas mener fastlegene må ha mulighet til å velge selv hvor mye deskal jobbe. Foto: Merethe Gillow

Kravet fra Legeforeningen inneholder fremdeles unntak fra arbeidsmiljøloven, men gir legen rett til å si nei til mer enn syv timers legevakt i uken. KS ønsker ikke å kommentere saken mens meklingen pågår.

Både Wensaas og Bhatia forteller at rekrutteringsproblemet som til nå har vært størst i distriktene, også merkes i de store byene.

– Flere og flere blir utbrente, og vi sliter med rekruttering. Til og med i Bergen er dette et problem, sier Bhatia.