Dette må du tenke gjennom før du flytter sammen med kjæresten

Når man bestemmer seg for å flytte sammen med kjæresten, er det kanskje vanskelig å se for seg at forholdet kan ta slutt. Det er imidlertid flere ting man burde gjøre for å sikre seg ved et eventuelt samlivsbrudd.

– Økonomi er jo ikke det mest sexy samtaleemnet, så jeg mener ikke at man skal ta det opp på første date. Men å snakke om det ganske tidlig kan være en god investering i forholdet fem, ti år frem i tid, sier forbrukerøkonom i Danske Bank, Cecilie Tvetenstrand, til God morgen Norge.

Samboeravtale

Dersom man bor sammen, men ikke er gift, bør man lage en samboeravtale. Som samboere er man nemlig ikke like godt sikret gjennom loven som ektefeller.

– Det er først ved et samlivsbrudd at forskjellen mellom å være samboer og gift kommer frem. Alt det man skaper av verdier mens man er gift, deles likt ved en skilsmisse. Men som samboer får man kun med seg det man gikk inn med ved et eventuelt brudd, forklarer forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand.

– Hvis den ene har brukt mye penger på bolig, sparing og ting som gir varig verdi, mens den andre har brukt sine penger på mat, ferier og gaver, kan det bli veldig urettferdig, fortsetter hun.

En samboeravtale er en skriftlig kontrakt som sier noe om hvem som eier hva og hvilke økonomiske forpliktelser man har overfor hverandre.

USEXY TEMA: Snakk sammen om økonomi, råder forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand. Foto: Danske Bank/Sturlasson

– Man kan tilpasse samboeravtalen til situasjonen man er i. Hvor mye av en leilighet skal de ulike partene eie, hvordan skal lånet nedbetales, hvordan skal fellesutgiftene fordeles? Har du en bil, sofa, tv eller andre ting av verdi, få det ned i samboeravtalen, råder Tvetenstrand.

Den enkleste måten å lage en samboeravtale på er å ta utgangspunkt i en mal på nettet, og eventuelt tilpasse den til egen livssituasjon.

Testament

En annen ting man bør ha tenkt gjennom er hvordan verdier fordeles hvis den ene parten dør.

– Det er spesielt viktig hvis man eier bolig sammen. Hvordan ønsker man at den gjenlevende part skal sitte igjen? Som samboere uten felles barn har man ikke rett til å arve noen ting. Da kan du plutselig havne i en situasjon der du eier leilighet sammen med foreldrene til din avdøde partner, forklarer Tvetenstrand.

Forbrukerøkonomen anbefaler også samboere med barn og gifte par å lage testament.

– Med barn har man kun krav på inntil 400 000 kroner. Hvis man er gift med barn er man mer sikret. Men jeg anbefaler uansett at man har et testament. Da kan man påvirke hvordan man ønsker å etterlate seg.

Felles eller delt økonomi?

Hvordan man velger å fordele og strukturere økonomien sin varierer fra par til par. For noen er det naturlig å dele på alt av inntekter og utgifter, mens andre velger en mer separert økonomi.

– Når man flytter sammen er det ikke alle som ønsker felles økonomi, men man kommer ikke utenom noen delte utgifter. Det kan derfor være greit å ha noe felles, for eksempel en matkonto eller en regningskonto, sier Tvetenstrand.

Ulik inntekt er også noe man må ta stilling til i et parforhold. Ofte tjener den ene parten mer enn den andre, og da er det lurt å diskutere hvordan det skal håndteres i praksis.

– Hvis man har en felleskonto, kan det være en løsning at man setter inn et forholdsmessig beløp ut fra hva man tjener og hvilke utgifter man har, foreslår forbrukerøkonomen.

– Noen synes det er naturlig å være den parten som betaler mer, og så kan det være den som ikke tjener like mye kan bidra på andre måter. Uansett må man snakke om det på forhånd, slik at det ikke blir rot til konflikt.

En annen ting man bør være åpen med partner om er kredittgjeld.

– Det er et skambelagt tema, og man føler seg kanskje litt dum. Men den dagen man skal kjøpe bolig sammen, tvinger situasjoner seg frem og man får innsyn i den andres økonomi. Da er det så mye bedre å ta konfrontasjonen med en gang i stedet for at det baller på seg, understreker Tvetenstrand.