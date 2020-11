Porsche har kastet seg på elbil-bølgen med sin Taycan. Den treffer særdeles godt i Norge – og det kommer til å bli registrert over 1.000 slike i 2020. I Porsche-sammenheng er det et skred av biler!

I tillegg til å være en av verdens raskeste biler, er det også en av elbilene som kan lades raskest. Den kan ta imot opptil 350 kW fra de nye lynladerne til Ionity. De fleste andre elbilene ligger på mellom 50-150 kW.

Men det er jo ikke alle steder man har tilgang til hverken hurtiglader eller lynlader.

Porsche har tatt høyde for akkurat det, ved å lage egne mobile hurtigladestasjoner. Rett og slett et vogntog som kan lade opp inntil 10 (!) biler samtidig!

Joda, heftig sportsbil kan funke året rundt

2.1 MWt

Vogna du ser på bildene er pakket med solide 2.1 megawattimer (MWt). To MWt tilsvarer 3.200 kilowattimer (kWt). Det er vanvittig mye strøm, rett og slett. Nok til at 10 Taycan kan fullades – tre ganger!

Den mobile ladestasjonen brukes blant annet i forbindelse med Porsche Road Shows. Her er de på turnè rundt omkring i verden for å vise fram bilene sine på bane.

Nå som den elektriske nykommeren Taycan er med i miksen, trenger man en god løsning for lading.

Porsche tok med seg sin mobile ladestasjon til Rudskogen, i forbindelse med testing av elbilen Taycan på bane.

Kjøring på bane krever strøm

Taycan kjøres på bane, akkurat som de ander modellene, og da er det ikke akkurat rekkeviddetesting som står på programmet. Batteriene tømmes ganske raskt når man kjører det bilen er god for i runde etter runde.

Vi er på Rudskogen med Porsche i forbindelse med denne turneen. Også her er vogntoget på plass.

På programmet står både test av launch control og hvordan den elektriske Porschen er å kjøre rundt banen. Når vi er ferdige, kobles bilene opp mot vogntoget. Her fylles de på – før neste gruppe skal ut å kjøre.

10 biler kan lades samtidig – fem på hver side.

Testet i minus 40 grader

Porsche og samarbeidspartneren Ads-Tec har totalt bygget sju slike mobile hurtigladere.

Disse har vært med på en rekke events rundt omkring i hele Europa – og det er gjort tusenvis av ladinger. I enkelte områder har temperaturen vært helt nede i 40 minusgrader.

– Vi har virkelig fått testet ut hvordan de fungerer under ulike forhold, sier Ragnar Schulte i Porsche.

Her er det bare å koble til så er du snart klar for nye runder på bane ...

Den mobile enheten kan lades på fornybar strøm. Under et besøk i Portugal tidligere i år, brukte man for eksempel solenergi til å fylle opp batteripakken i vogntoget.



Flere gjør det samme

Mobile hurtigladere er et hett tema, siden infrastrukturen er så som så, rundt om i verden. Det er ikke bare Porsche som har kommet på banen med en løsning.

VW har for eksempel vist fram en løsning som gjør det mulig å plugge inn 15 biler samtidig – uten å være koblet til en strømforsyning.

Volvo, Tesla og Audi har også løsninger som gjør det mulig å ha med seg mobile ladere.

