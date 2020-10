Politidirektøren opprørt etter rapport om sex-ukultur i politiet

Forskerne Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas har tidligere jobbet med et forskningsprosjekt, hvor de avdekket flere tilfeller av uønsket seksuell adferd i Vest politidistrikt.

Nå har forskerne presentert nye urovekkende historier fra andre deler av politietaten for politidirektør Benedicte Bjørnland.

– Jeg fikk høre om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser. Jeg fikk høre om festkultur – og om såkalt «knulle-torsdag» ved leiroppholdet i den operative treningen for Bachelorutdanningen, sier Bjørnland.

Forskning

I sin studie, som blant annet omfattet Utrykningsenhet Vest (UEH) i Vest politidistrikt, avdekket forskerne flere tilfeller av seksuell trakassering og uønsket adferd.

– Funnene i Vest ble offentliggjort i fjor, og er slik sett ikke nye. Politidistriktet har også tatt tak i funnene og jobbet systematisk med å kartlegge omfanget og endre kultur, sier Bjørnland.

I et nytt møte med forskerne ble Bjørnland imidlertid informert om flere tilfeller av seksuell trakassering fra andre deler av politiet.

– Instruktører som skulle holde undervisning i leir skal ha hatt seksuell omgang med kvinnelige studenter. Dette opprører meg. At instruktører har hatt intime relasjoner til studenter – i en setting hvor makt, autoritet og styrkeforhold åpenbart er skjevt, er uakseptabelt og i strid med vårt verdigrunnlag, sier Bjørnland.

200 tilfeller

I år avholdt politiet en medarbeiderundersøkelse, hvor de så en nedgang i rapporterte tilfeller av seksuell trakassering.

– Det sank fra cirka 2% til 1,3%. Det høres lite ut, men vi snakker om over 200 medarbeidere som har opplevd uønsket adferd på arbeidsplassen, sier Bjørnland.

Politiet skriver at de vil gjennomføre en ny medarbeiderundersøkelse som kun dreier seg om seksuell trakassering, i tro om at det vil føre til at de vil fange opp flere tilfeller.

Mæland: – Forventer opprydning

Justisminister Monica Mæland (H) sier at hun forventer at Bjørnland rydder opp i ukulturen, og at hun vil diskutere temaet med politidirektøren ved neste forestående møte.

– Vi skal ikke ha en ukultur i politiet, og det er viktig at politidirektøren tar tak i seksuell trakassering. Vi aksepterer ikke at ledere utnytter posisjonene sine på denne måten, og for å være ærlig trodde jeg at vi hadde lært mer av metoo-kampanjen, sier justisministeren.

Tiltak

I kjølvannet av rapporten har det blitt iverksatt tiltak overfor ledere som trår feil, både i personal- og HMS-sporet.

Ved Politihøgskolen har de siden 2018 tydeliggjort hvilke retningslinjer som foreligger og hvilke forventninger som tillegges instruktøren. Blant annet skal de være særlig bevisst asymmetrien i styrkeforholdet student/instruktør.

I tillegg har det siden mars 2020 vært forbud mot å drikke alkohol for studentene som oppholder seg i leir.

Ny forskning

Nå arbeider Ellingsen og Lilleaas med en nytt forskningsprosjekt, hvor de vil undersøke hvorfor det er så få kvinner innenfor politiets mest fremskutte operative områder.

Forskningsprosjektet vil sluttføres i 2021.

Tidligere har de også jobbet med mannskulturer og likestillingsutfordringer i Forsvaret.