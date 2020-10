Uten tilsatt sukker, med salt karamell, billig og dyrt. Sjokoladepålegghyllen består nå av mer enn bare klassikerne Nugatti og Sjokade. Men, kan nykommerne slå originalene på smak? Det har TV 2 hjelper deg testet.

Hele tre smakspanel har smakt seg gjennom tolv ulike sjokolade- og nøttepålegg som selges i dagligvarebutikkene. Hvert panel har smakt blindt på sjokoladepåleggene og gitt terningkast fra en til seks.

Konditorenes dom

– For meg så er det viktig at det ikke er for søtt. Også må det være nok salt i det, ellers blir det bare kvalmende, sier konditorsjef ved Theatercafeen Linda Roalstad.

TOMMEL NED: Nugatti med smak av salt karamell falt ikke i smak hos konditorene. Foto: Marte Pettersen/TV 2 hjelper deg.

Kollega Iselin Jakhelln er opptatt av at pålegget skal smake sjokolade.

– Også må det ha en god konsistens, sier Jakhelln.

Blant påleggene panelene smaker på er det flere Nugatti-varianter, men nykommeren Nugatti salt karamell slår ikke godt an hos konditorene.

– Du må ha et veldig tynt lag for å få i deg dette, sier Roalstad.

Nugatti søtt, salt og sprøtt, derimot, er et av påleggene konditorene liker best.

– Jeg likte crunchen og saltet, sier Jakhelln.

Men, sjokoladepålegget Roalstad og Jakhelln liker aller best er Nutella.

– Den smakte nesten litt hjemmelaget, sier Roalstad.

Studentenes favoritt

Studentene Sivert Kristiansen og Anders Ramm Bråten har også smakt på de tolv påleggene. Kristiansen har lenge hatt Nugatti Original som personlig favoritt, men i blindsmakingen er det ikke originalen som ender på topp. Nykommeren Nugatti søtt, salt og sprøtt imponerer.

– God lyd, blanding av salt og sjokoladesmak som er søt, sier Kristiansen om Nugatti søtt, salt og sprøtt.

Også nøttepålegget fra First Price og Nugatti salt karamell falt i smak hos studentene.

Nugatti på topp og bunn

Familien bestående av Veronica Olsen, Hans Forsetlund, Marcus Josefsson (7) og Mathias Josefsson (12) har også gitt karakter på de søte påleggene.

I likhet med konditorene liker ikke familien Nugatti salt karamell.

– Den var liksom litt hard, og med en gang jeg tok den i munn så var den grei, men ettersmaken var helt forferdelig, sier Mathias Josefsson.

TESTVINNER: Nugatti søtt, salt og sprøtt. Foto: Marte Pettersen/ TV 2 hjelper deg.

Når vi legger sammen terningkastene fra alle tre panelene er det nettopp Nugatti Salt Karamell som havner på bunn med terningkast 2.

Men Nugatti tar også topplasseringen i TV 2 hjelper degs test. Nugatti søtt, salt og sprøtt får sammenlagt terningkast 5, og er også familiens favoritt.

– Det var god smak, sier Olsen.