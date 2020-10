Får gåsehud av å se Braut Haaland springe

Se Norge - Nord-Irland på TV 2 og Sumo fra kl. 20.

– Men de beina, da.... Sjuke bein, utbryter Karsten Warholm når han studerer en treningsvideo fra i sommer som Erling Braut Haaland har lagt ut på Instagram.

Videoen viser 20-åringen i full sprint opp en støvete motbakke, med teksten «training from summer pays off».

For ingenting tyder på at Dortmund-spissen er blitt tregere i løpet av sommeren, noe han har vist med opptil flere sugende spurter i sesonginnledningen.

TV 2 satte sammen en liten video av fire voldsomme Haaland-spurter, og viste dem til Knoll og Tott i Sprint-Norge: Dobbelt verdensmester på 400 meter hekk, Karsten Warholm, og trener Leif Olav Alnes.

Warholm nikker anerkjennende når han ser Dortmund-kontringen mot Borussia Mönchengladbach fra september, der Braut Haaland starter fra egen boks og avslutter angrepet med en følsom chip over keeper Yann Sommer.

– Jøss, de måler kilometer i timen også? sier Warholm når han ser at Haaland måles til en toppfart på 35 km/t idet han passerer midtstreken.

– Det ser helt ekstremt ut. Han er mye raskere enn de han spiller mot, og det er det han trenger å være, sant. Vi har en annen måte å springe på. Hvis jeg fikk en ball i beina, hadde Erling vært raskere enn meg. Det er umulig å sammenligne. Men han kunne åpenbart blitt veldig god på 400 meter hekk, så jeg får være glad han ikke startet med det, he-he. Og på 400 flatt kan han vært veldig bra. Han er åpenbart naturlig rask, og da har man et veldig bra utgangspunkt å jobbe med. Leif Olav (Alnes) kunne gjort sprinter av Haaland, det er jeg overbevist om, sier han.

– Hvorfor i all verden skulle han bli sprinter når han hevder seg i en idrett som fotball? Det er i hvert fall ikke økonomisk lurt, kontrer Alnes med et bredt smil.

Digger lidenskapen

Smile gjør han også når han ser gjennom Haaland-spurtene mot Nord-Irland, PSG og Borussia Mönchengladbach.

– Jeg ser en mann som spiller med hjertet, altså. Jeg ser idrettsglede. Og jeg ser at han vil ha ballen når han løper. Fantastisk. Jeg får gåsehud av det, sier Alnes.

– Gåsehud? Og det er ikke fordi det er kaldt her du står?

– Nei, jeg ser en lidenskap. Og jeg digger det, sier sprinttreneren.

Karsten Warholm sier han har sett flere av kampene der Braut Haaland har vært involvert.

– Sånne som ham inspirerer meg, selvfølgelig, sammen med Ødegaard, Sørloth og mange av de andre. Det er så mange nå som leverer på et enormt høyt nivå. Idrett handler om å pushe grensene, og det er flere norske utøvere som gjør det om dagen, sier Warholm.

Og kommer med en noe uventet innrømmelse når bildene av Haaland opp motbakken ruller over skjermen.

MISUNNELIG WARHOLM: – Jeg skulle ønske jeg hadde de beina!, sier Karsten Warholm om Haaland. Foto: Ina Fassbender

– Jeg skulle ønske jeg hadde de beina! Store utøvere er ofte de beste utøverne. Han har en fantastisk ramme da, tror jeg. Men det jeg elsker mest er at han er så innbitt. 110 prosent hver gang. Det er helt klasse.

Warholm suveren

Nå skal det sies at Warholm neppe trenger ønske seg beina til noen andre. Denne sesongen har han løpt 400 meter hekk på 46,87, bare ni hundredeler bak verdensrekorden til Kevin Young.

Og selv Haaland på det raskeste er målt til 36 kilometer i timen, i en Champions League-kamp mot PSG, er det naturligvis et stykke opp til en mann som Warholm.

– Karsten gjør noe over 40 kilometer i timen i Valhall, der det er vindstille. Han er ganske undervurdert på fart, hevder trener Alnes.

Når samme mann får spørsmål om Haaland har en god løpsteknikk, formulerer han seg slik:

– Han springer fort, men jeg føler at det er litt uproft å uttale seg uten å ha studert ham ordentlig. Jeg liker at det er litt substans når man skal mene noe om det. Men jeg ser at han spiller med hjertet, det er guts og glede. Det er så kjekt at folk på høyt nivå fortsatt har det gøy. Jeg forstår ikke hvorfor idretten skal bli så alvorlig at den skal ødelegge opplevelsen din, sier Alnes.

Inviteres på trening

Braut Haaland sier han alltid har hatt gode fartsressurser, men at det har gått litt i rykk og napp.

– Jeg gikk på fridrett da jeg var yngre, og har en mor og mormor som var rask, og en far som var greit rask. Jeg har alltid hatt litt fart. Men litt mindre da jeg vokste noe grævligt i starten av Molde-tida. Så kom farta tilbake igjen i Molde, og i Salzburg kom den noe grævligt. Nå er den oppe og nikker, sier Haaland på karakteristisk vis.

– Når du er oppe i toppfart og ballen slippes gjennom på riktig tidspunkt: er det mulig å stoppe deg da?

– Det skal mye til, men det er mulig, ja, svarer Dortmund-spissen.

LYNRASK: Karsten Warholm var ni hundredeler unna verdensrekorden på 400 meter hekk denne sesongen. Foto: Fredrik Hagen

Han står allerede med seks landslagsmål på seks kamper, og var fullstendig ustoppelig mot kveldens motstander Nord-Irland i oppgjøret i Belfast for en måned siden.

Og selv om Haaland ikke trenger råd fra verken Warholm eller Alnes for å parkere forsvarsspillere også i fortsettelsen, så er han hjertelig velkommen til å delta på en trening med duoen neste gang han er hjemme på ferie.

– Det er kjempehyggelig hvis han kommer innom. Om han blir noe raskere er vanskelig å love, men hvis han har lyst, er han velkommen, sier Alnes.