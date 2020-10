Regissør: – Vi filmet huset til Bertheussen bevisst for å provosere

OSLO TINGRETT (TV 2): I vitneboksen forteller regissøren for det mye omtalte teaterstykket i Bertheussen-saken at de ønsket å provosere.

Rettssaken mot Laila Anita Bertheussen (55) nærmer seg slutten. Det skjer etter mange endringer i fremdriftsplanen og en betydelig avkortet hovedforhandling.

De tre siste dagene med vitneførsel starter onsdag med Pia Maria Roll Jessen, teaterregissøren bak stykket «Ways of Seeing».

Regissøren startet med å fortelle om hvordan hun filmet huset til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara og Laila Bertheussen.



Hun aviste sterkt at det var snikfilming.

– Vi var fire kvinner på adressen til Wara i fult dagslys, og det er ikke mulig å snikfilme huset. Det var aldri en intensjonen om å snikfilme huset, forteller hun fra vitneboksen.

– Vi provoserte bevisst

Under teaterstykket skal Bertheussen ha filmet deler av forestillingen. Da Bertheussen fikk beskjed om å forlate salen skal hun ha blitt svært opprørt, ifølge regissøren.

– Hun ble bedt om og slutte å filme forestillingen, men Bertheussen fortsatte likevel. Da hun ble bedt om å avslutte filmingen en tredje gang ble hun sint og gikk. På vei ut fikk Bertheussen beskjed om å slette opptaket, men da skrek hun til vakten og gikk, forteller Jessen i tingretten.

Jessen forteller at filmingen av huset til Wara og Bertheussen var et bevisst grep for å provosere.

– Det var et provoserende grep å filme huset, men det gjorde vi bevisst. Derfor var vi nøye med hvordan vi gjennomførte det. Vil filmet ikke mennesker, adresser og gjennom vinduer slik det ble fremstilt.



Kritiserer statsministeren

Før hun inntok vitneboksen var regissøren både spent og nervøs.

– Jeg håper jeg husker alt jeg vil si, forteller Jessen til TV 2 utenfor Oslo tingrett.

Tidligere har statsminister Erna Solberg høstet kritikk fra flere hold i hennes uttalelser om teaterstykket.

– De som har laget stykket, må tenke over at de også bidrar til å sette et fokus på politikere og deres omgivelser som bidrar til at det er tøffere å være politiker, sa Erna før Bertheussen ble siktet mars 2019.

Før Jessen gikk inn i tingretten var hun klar og tydelig på hva hun mente om statsministerens uttalelser.

– Solberg viser en grunnleggende mangel på forståelse for basale demokratiske prinsipper om at når man er anklaget for en forbrytelse så har man rett til å forsvare seg, sier regissøren.

– At hun er så aggressiv mot meg viser at hun ikke er statsminister for hele befolkningen, forteller hun videre

Bevegelser og digitale beslag

Politioverbetjent Martin Bøyum i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vil senere onsdag igjen ta for seg tiltaltes helseapp og hva som er registrert av bevegelser på den.

Både hennes aktivitet på nettet og bevegelser rundt brannen i samboerparets bil i mars, vil bli gjennomgått. Videre vil digitale beslag knyttet til «Ways of Seeing» bli dokumentert.

Etter begjæring fra aktoratet blir det både lukkede og ikke lukkede dører dagen etter da fire vitner skal forklare seg om sikkerheten rundt boligen.