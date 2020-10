Kong Harald om Ari Behns dødsfall: - Vi var sammen da det skjedde

Forfatter Harald Stanghelle skriver i boken at Behn skulle besøke familien på Kongsseteren samme dag som han tok livet sitt, 1. juledag i fjor.

«Vi var sammen da det skjedde. Det var et sjokk. Vi ble så overrasket, selv om vi visste at han hadde problemer. Det er smertefullt, og det tar lang tid å komme over. Det at vi var samlet da vi fikk vite om dødsfallet, gjorde at vi som besteforeldre fikk anledning til å komme nærmere barnebarna. Vi har kommet mye nærmere hverandre», sier han i boken.

Noen dager etter Behns død kom kong Harald og dronning Sonja med en uttalelse der de sa de mottok dødsbudskapet med stor sorg, og at Behn var en viktig del av familien gjennom mange år.

– Sterkt å høre den

BESTEFAR: Kong Harald og prinsesse Ingrid Alexandra. Foto: Dronning Sonja

Kongen var også åpen om at Behn tok livet sitt i nyttårstalen han holdt i fjor.

«Jeg var ikke i tvil om at det som hadde skjedd med Ari Behn burde være med i talen. Når hans familie valgte å være åpen om grunnen, så var det naturlig for meg å være det. Det ville vært helt feil om jeg ikke hadde tatt det med. Men det var vanskelig å finne de riktige ordene. Jeg snakket jo om våre barnebarns far», står det i boken.

I bisettelsen holdt Maud Angelica en gripende minnetale om sin far. Talen hyller kong Harald.

«Det var sterkt å høre den. Jeg hadde ikke hørt den på forhånd, men visste hun skulle gjøre det. Hun hadde holdt talen for en liten krets ved båren da den sto på Ullevål sykehus. Der var ikke jeg», sier han i boken.

SPILL: Kong Harald og barnabarna spiller yatzy på kongeskipet. Foto: Dronning Sonja

Kongen mistet selv sin mot da han var 17 år, Maud Angelica var 16 år.

I boken sier kongen at han har tenkt mye på akkurat det.

«Det er derfor jeg sier at jeg ikke kunne greid å holde den talen», sier kongen.

Beskjeden

Forfatter Harald Stanghelle har møtt kongen elleve ganger i forbindelse med arbeidet med boka.

I tillegg til Behns dødsfall, snakker Stanghelle med kongen om monarkiets framtid og maktesløsheten etter 22. juli.

PÅ HYTTA: Kong Harald på hyttetunet med hunder. Foto: Dronning Sonja

Journalisten og den tidligere Aftenposten-redaktøren beskriver kong Harald som beskjeden.

– Han er veldig bevisst sin egen rolle og hvor viktig den er, samtidig gir han uttrykt for tvil om det går som det skal gjøre, han er veldig beskjeden på egne vegne, og jeg tror at den personlige beskjedenheten kombinert med denne opphøyde rollen er en av nøklene til å forstå hvorfor kongen og det norske folk står i tannhjulsstilling til hverandre, sier Stanghelle til God morgen Norge.

OM BORD: Kong Harald på Svalbard. Foto: Dronning Sonja

– Jeg har levd et langt journalistliv og intervjuet mange på topplanet i landet, men aldri fått sånne replikker og svar som jeg har fått fra kong Harald, sier han.

Stanghelle forteller at boken dreier seg om kongens liv, opplevelser, refleksjoner og holdninger vevd sammen med norsk samtidshistorie og nær norsk historie.

– Hvordan har det vært å møte kongen?

– Det er fascinere og spennende, og samtidig blir det så klart for en at jeg tror at jeg har møtt det minst selvsentrerte mennesket blant alle dem i samfunnstoppen. Han liker ikke å snakke om seg selv, slik jeg opplever det, sier Stanghelle til TV 2 Nyhetskanalen.