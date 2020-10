Avslørte stefarens mørke hemmelighet: – Jeg kommer aldri til å stole på folk igjen

Det var 27. november 2018 at Laurens forhold til stefaren ble endret for alltid, skriver Wales Online.

– Etter at det skjedde, har livet mitt endret seg totalt. Jeg er ikke den samme personen jeg var før det skjedde. Jeg kommer aldri til å stole helt på folk igjen, sier hun.

STÅR FREM: Lauren Brightwood. Foto: Melissa Brightwood

Kvelden før hun fylte 18 år, skulle Brightwood ta seg et bad hjemme i Llanelli i Wales.

Da hun lå i badekaret, tittet hun rundt i rommet. Plutselig oppdaget hun en sort gjenstand i det lille vinduet over baderomsdøra.

Hun reiste seg opp og tok en nærmere titt - og oppdaget stefarens mobiltelefon.

Først trodde Lauren at noen tullet med henne, men sendte likevel en melding til moren, Michelle Brightwood, og spurte om hun kunne komme på badet uten å si noe til stefaren.

På badet fortalte Lauren at det var noe sort og rart i vinduet, og at det lignet på stefarens mobiltelefon.

Skyldte på støvsugeren

Michelle Brightwood gikk rett ut i stua og konfronterte samboeren, men han nektet for at det var hans telefon.

Deretter kom han med en rekke forklaringer, som at 17-åringen må ha sett en støvsuger gjennom glasset. Deretter sa han at han bare stod på utsiden av døra fordi han trodde at hun gråt.

Michelle Brightwood trodde ikke på ett ord av det samboeren sa, og anmeldte saken til politiet.

I avhør innrømmet stefaren at han hadde filmet stedatteren i smug helt siden hun var 13 år gammel.

30. september ble Thomas ifølge Northants Live dømt for to tilfeller av såkalt voyeurisme, altså for å ha filmet stedatteren sin for å oppnå seksuell tilfredstillelse.

Straffeutmålingen vil bli annonsert i høyesterett i Northampton førstkommende fredag.

Politiet roser Lauren

I en pressemelding på Northamton-politiets nettside, sier etterforsker Andrea Taylor at etterforskningen har tatt lang tid og at hun berømmer Lauren Brightwoods mot og tålmodighet.

– Jeg vil rose offeret for hennes besluttsomhet og mot i denne tiden, i påvente av å få en slutt på saken, sier hun.

Og:

– Han overtrampet denne jentas privatliv fullstendig, og jeg er glad for at han er dømt. Det han gjorde var skammelig, og jeg håper at han reflekterer over disse grusomme hendelsene i lang tid.

Store psykiske vansker

Lauren Brightwood sier at hun ikke klarer å forstå at stefaren kunne gjøre noe slikt mot henne, og forteller at hun har hatt store psykiske vansker siden den skjebnesvangre dagen.

– Jeg har aldri hatt panikkangstanfall før, men nå har jeg slitt med angst, depresjon og selvmordstanker. Jeg er et annet menneske. Jeg beskytter meg selv mer, og når jeg går inn i et hus jeg aldri har vært i tidligere, ser jeg meg noen ganger rundt for å se om jeg ser kameraer, sier hun.

Michelle Brightwood kaller det hele «traumatiserende».

– Jeg kan ikke se på familiebildene av oss sammen, jeg kan ikke tenke på feriene våre. Jeg ser annerledes på alt, men jeg stolte hundre prosent på ham. Det er jo det du gjør i et forhold, sier hun.