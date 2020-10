Det vakte stor oppsikt da det i helgen kom meldinger om at det hadde begynt å brenne i en helt ny Polestar 2 utenfor et bolighus på Lilleaker, i Oslo.

Nyhetsbyrået NTB meldte at en fire dager gammel Polestar 2 tok fyr under lading, utenfor et bolighuset.

– Det sto flammer ut av panseret, og man kunne se røykutviklingen i området, sa operasjonsleder André Kråkenes i Oslo politidistrikt, til NTB.

Ifølge NTB kom ingen til skade, og bilen som sto om lag fem meter fra boligen, ble ikke utbrent.

Varslet av naboen

Den norske Polestar-importøren var umiddelbart på banen. Søndag sendte de ut en pressemelding at hendelsen kun omhandlet røykutvikling under lading. Polestar skrev følgende:

Polestar har vært i kontakt med bilens eier, som ønsker å presiserer at det ikke ble observert flammer eller brann i forbindelse med hendelsen. Kunden, som ønsker å være anonym, ønsker å legge til:

– Vår nabo var den som varslet oss om røykutviklingen, og mener å ha sett et fåtall gnister. Da vi ankom bilen var den røyklagt. Vi tok umiddelbart strømmen, og videre koblet vi laderen fra bilen. Brannvesenet ble varslet, og var på plass innen fire minutter. Innen brannvesenet var på plass, hadde røyken lagt seg.

2 er første elbil fra Volvos søstermerke Polestar.

Lekkasje av kjølevæske

Nå har saken tatt en ny vending. Oslo politidistrikt har nemlig sendt ut en pressemelding, der de skriver følgende:

– Informasjonen er nå ettergått nærmere, og politiet har ikke dekning for å si at det sto flammer ut av panseret. Det var heller ikke tegn på at bilen var utsatt for høye temperaturer. Saken er ikke ferdig etterforsket.

Ifølge Polestar selv skal røykutviklingen skyldes en lekkasje av kjølevæske, som så har kommet i kontakt med varmeapparatet.

Polestar forteller nå at at et team fra dem undersøker videre rundt hva som har skjedd her.

Over 1.500 Polestar 2 ruller allerede på norske veier, dermed er det også stor interesse rundt denne modellen.

Tilbakekalte biler

2 er første elbil ut fra svensk/kinesiske Polestar og har fått en svært god mottagelse i Norge. På kort tid har det blitt registrert over 1.500 eksemplarer av bilen her hjemme.

I begynnelsen av oktober ble det kjent at Polestar valgte å tilbakekalle nesten 2.200 biler, over 800 av disse skal være registrert i Norge. Årsaken skal være at flere eiere har opplevd at den nye bilen har mistet motorkraft og plutselig stoppet under kjøring.

