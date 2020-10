Luis Enrique tar de Gea i forsvar etter overraskende tap

– Det gir ikke mening alltid å skylde på den samme spilleren, sier den spanske landslagssjefen etter at David de Gea mottok kritikk for feilen som førte til tap mot Ukraina.

Spanias rekke på 15 kamper uten tap ble brutt i Kiev tirsdag kveld. Det avgjørende målet kom kvarteret før full tid og førte igjen til at spørsmålene ved David de Gea (29) boblet til overflaten.

– Hele lagets ansvar

Manchester United-keeperen var på halvdistanse og ute av posisjon ved sekstenmeteren da en gjennombruddspasning ble fanget opp av Viktor Tsygankov og geleidet videre inn i målet.

Se scoringen i videovinduet øverst på siden.

Landslagssjef Luis Enrique ville ikke legge skylden på de Gea, som har måttet tåle en økende mengde kritikk for svakt spill de siste sesongene etter variable prestasjoner for United.

– Det er hele lagets ansvar ikke å slippe inn mål. Når vi forsvarer oss, gjør vi det med elleve spillere. Det gir ikke mening alltid å skylde på den samme spilleren. Jeg synes ikke det er rett, og det er urettferdig, sa Enrique på pressekonferansen etter kampen.

Spania dominerte kampen, men maktet ikke å omgjøre det enorme overtaket i ballbesittelse og flere sjanser i scoringer. Da er man sårbare for overganger, mener Enrique.

– Dersom David får skylden for en kamp som denne, så skru av og vi kan dra. Dersom du angriper konstant, vet du at det kommer overganger. Dersom et lag forsvarer seg og holder stillingen på 0-0, vokser selvtilliten, og i ett tilfelle straffet de oss. Vi må gratulere dem, sier Enrique.

Mener Spania har et keeperproblem

Men den forklaringen hjelper lite. Marca er blant dem som ikke er nådig med de Gea i vurderingen av spillerne etter kampen.

– Manchester United-keeperen var tilskuer frem til en lang pasning i den andre omgangen tok ham ute av posisjon. En sjanse førte til målet for Ukraina. Luis Enrique har et problem mellom stengene.

De Gea har hatt keeperplassen de to siste kampene i Nations League og holdt nullen mot Sveits i helgen. I privatlandskampen mot Portugal forrige onsdag var det den utskjelte Chelsea-keeperen Kepa Arrizabalaga som voktet buret i oppgjøret som endte målløst.

Dersom de Geas form skulle svikte, har i det minste Ole Gunnar Solskjær og Manchester United noe å falle tilbake på. Dean Henderson ble hentet tilbake til klubben etter et vellykket låneopphold i Sheffield United forrige sesong og kan være et alternativ dersom Solskjær vil gjøre en endring i mål.

Premier League er tilbake til helgen. Mancjester United gjester Newcastle lørdag kveld kl. 21.00 på TV 2 Sport Premium og Sumo.