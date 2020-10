Sosiale medier-giganten sier at kontoene bryter retningslinjene om spam og manipulasjon.

Mange av Twitter-kontoene brukte samme ordvalg i meldingene de delte, blant annet: "YES IM BLACK AND IM VOTING FOR TRUMP!!!", skriver BBC.

Twitter har ikke uttalt hvor mange kontoer det er snakk om, eller hvem som står bak dem.

Tusenvis av følgere på få dager

En av kontoene som er fjernet, hadde en kort, men en spesiell karriere på Twitter, skriver Washington Post.

Kontoen hadde et bilde av en svart politimann, president Donald Trump og ordene "VOTE REPUBLICAN". Seks dager etter at kontoen ble aktiv forrige uke, hadde den lagt ut åtte meldinger, men fikk 24.000 følgere, hvor den mest populære meldingen ble likt 75.000 ganger.

Søndag var kontoen fjernet for brudd på retningslinjene om maniuplasjon.

Selskapet sier at de fortsetter å undersøke denne typen aktivitet, og sier at de vurderer å fjerne enda flere kontoer dersom de bryter med retningslinjene.

– Våre team etterforsker denne typen aktiviteten og vil iverksette tiltak i tråd med Twitters regler hvis tweets strider med retningslinjene, sier selskapets talsperson Trenton Kennedy i en uttalelse.

Knyttes til utlandet

TAR GREP: Twitter fjerner kontoer som hevder de støtter Trump. Foto: Matt Rourke / AP / NTB

Sosiale medier-forsker Darren Linvill ved Universitetet i Clemson sier til Washington Post at han har funnet over 20 kontoer som har fått opp mot 256.000 retweet eller mentions, altså at noen har nevnt kontoen i Twitter-medling.

Noen av disse brukerne brukte bilder av svarte menn tatt fra nyhetsartikler eller andre kilder.

Linvill sier at hans undersøkelser viser at noen av kontoene knyttes til utlandet. Ifølge forskeren brukte noen av dem ord som kan knyttes til det russiske alfabetet, mens en annen reklamerte for en eskortetjeneste i Tyrkia.

Til Reuters sier forskeren at kontoene som han fant, har blitt fjernet, men sier at de «allerede har hatt sin innvirkning».

Presidentvalget i USA er om tre uker.