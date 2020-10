TV 2-ekspert med klar tale: – Det er Lagerbäcks store, store problem

Se Norge - Nord-Irland onsdag fra 20.30 på TV 2!

Onsdag er det duket for Norges tredje landskamp på en uke når Nord-Irland står på motsatt halvdel på Ullevaal.

Nedturen etter playoff-marerittet mot Serbia forrige torsdag er langt ifra glemt, men den norske æren fikk et oppsving etter 4-0 mot Romania i Nations League søndag.

Der holdt man nullen for bare andre gang på de siste ni kampene, et problem som virkelig må adresseres om man skal kunne ta det siste steget og endelig kvalifisere seg for mesterskap på ny.

– Lars Lagerbäck har ikke klart å gjøre oss helt til den defensive solide enheten som vi har sett ham skape både i Sverige og på Island. Det er det bare å erkjenne etter snart fire år i jobben, sier Jesper Mathisen.

Håper på klubbytte for Ajer

TV 2s fotballekspert gleder seg selvsagt over oppturen mot Romania, men påpeker at man i oppgjøret mot Serbia var heldig som bare slapp unna med to i sekken.

FREMTIDEN, MEN OGSÅ NÅTIDEN: Kristoffer Vassbakk Ajer er kun 22 år, men allerede Norges soleklare førstevalg på stopperplass. Foto: Vegard W. Grøtt / Bildbyrån

– Vi kunne fint sluppet inn fem eller seks uten at det hadde vært noe å si på, og det var tidvis skremmende å se på hvor små gutter vi ble seende ut som i noen av duellene med de mye tøffere serberne, sier Mathisen.

TV 2-eksperten er tidligere lagkamerat av både Kristoffer Vassbakk Ajer og Tore Reginiussen, på henholdvis klubb- og landslag, men er klar på at de begge de som har dannet Norges presumptivt beste stopperpar den siste tiden har et stykke opp til det aller ypperste i Europa.

– Reginiussen er en tøffing, men har åpenbart sine beste år bak seg. Jeg tror ikke han er en del av dette landslagets fremtid. For Vassbakk Ajers del, må vi huske på at han fremdeles er relativt ung. Ja, han har tatt steg og er solid i Celtic, men på landslaget møter han i enkelte kamper langt tøffere motstand enn i Skottland. Derfor håper jeg også han bytter klubb etter denne sesongen. Milan var veldig interesserte i sommer, og et slikt klubbskifte hadde gjort at han hadde tatt store steg mot å bli forsvarssjefen Norge sårt trenger, sier Mathisen.

Mangler ledestjernene som var så markante på 90-tallet

De forrige norske landslagene som kvalifiserte seg til mesterskap hadde store profiler som Rune Bratseth (Werder Bremen), Henning Berg (Blackburn og Manchester United) og Ronny Johnsen (Manchester United), som alle var blant Europas ledende i sine posisjoner.

EN ANNEN TID: Ronny Johnsen og Henning Berg var lagkamerater både på klubb- og landslag rundt tusenårsskiftet. Foto: Thomas Bjørnflaten/Scanpix

Fraværet av slike bautaer er også med på å gjøre Norge skadelidende når det gjelder som mest.

– Det er ingen tvil om at vi per nå ikke har den virkelige ledestjernen som vi alltid kan stole på i de bakre rekker. Det er Lagerbäcks store, store problem. Med så mye offensiv kraft som vi har nå, er det nesten trist at vi ikke klarer å være gode nok på det som historisk har vært Norges styrker, sier Mathisen.

Ajer har hatt fem makkere på 18 kamper

Kristoffer Ajer har spilt 18 A-landskamper i en alder av 22 år, og er regnet for å være krumtappen i de bakre rekker, men har allikevel måttet tåle noe kritikk etter Serbia-oppgjøret forrige uke. Selv svarer han avvæpnende når TV 2 konfronterer ham med at forsvaret i øyeblikket er akilleshælen i et ellers meget offensivt potent norsk lag.

– Jeg føler det ser veldig spennende ut. Du har Birger (Meling, journ.anm.) som kom inn og gjorde en strålende kamp nå, som er ung og lovende, du har Leo Østigård som er på første samling nå og som har gjort det godt i egen klubb, og jeg som blir enda mer erfaren. Så jeg synes det ser kjempespennende ut i mange lagdeler, sier Celtic-spilleren.

I løpet av sine 18 kamper som førstevalg i Lagerbäcks bakre firer har Ajer spilt sammen med fem forskjellige stoppere, inkludert tre ulike i de tre siste kampene.

– Det er klart at du får et bedre samarbeid jo flere kamper du spiller sammen, men jeg føler ikke at det har vært noe problem i de tidligere landskampene. Det er tre spillere som jeg kjenner godt til, som jeg har en veldig god relasjon til og som leverer godt i egen klubb. Så det har ikke vært noe problem tidligere, sier Ajer.

Se info om Ajers stopperpartnere i faktaboksen nederst!

Ønsker kontinuitet, men har forståelse for at det ikke har vært mulig

TV 2-ekspert Mathisen er også klar på at kontinuitet er viktig for å få trygghet i en særdeles viktig lagdel.

– Det sier seg selv at det er en fordel å kunne drille et stopperpar over tid. Litt av problemet er at ingen egentlig har hatt godt nok nivå inne. Derfor har det også blitt utskiftninger. Både Håvard Nordtveit og Reginiussen klarer seg fint mot litt svakere motstand, men vi så i kampene mot Sverige, Spania, Romania og Serbia, da det gjaldt som mest, at vi er for sårbare bakover. I de fire Ullevaal-kampene slapp vi inn til sammen åtte mål, og det kunne vært mye mer, sier TV 2-eksperten.

Onsdag får laget en ny mulighet til å overbevise mot det mange karakteriserer som «noe svakere motstand». 5-1-seieren over Nord-Irland i Belfast sitter frisk i minnet, og noe annet enn ny norsk seier vil ikke være godt nok.

– Vi bør kunne håpe på en prestasjon noe lignende den mot Romania. Holder vi nullen igjen, vil det være svært positivt inn mot de helt avgjørende kampene i november. Offensivt er jeg ikke i tvil om at vi vil score mål, og så får vi håpe og tro at en defensiv trygghet også kan ivaretas ut kalenderåret 2020, sier Mathisen.

Kristoffer Ajers midtstopper-partnere på 18 landskamper: Tore Reginiussen: 6 kamper

Australia 2018 (90 min)

Panama 2018 (90 min)

Færøyene 2019 (90 min)

Malta 2019 (90 min)

Østerrike 2020 (90 min)

Serbia 2020 (90 min – Reginiussen byttet ut før ekstraomgangene)



Håvard Nordtveit: 9 kamper

Albania 2018 (63 min)

Island 2018 (90 min)

Kypros 2018 (90 min)

Bulgaria 2018 (88 min – Nordtveit utvist)

Spania 2019 (90 min)

Sverige 2019 (90 min)

Romania 2019 (90 min)

Færøyene 2019 (90 min)

Spania 2019 (30 min – Nordtveit skadet)



Sigurd Rosted: 1 kamp

Albania 2018 (27 min - innbytter)



Even Hovland: 3 kamper

Spania 2019 (60 min, inn da Nordtveit ble skadet)

Romania 2019 (90 min)

Nord-Irland 2020 (90 min)



Stefan Strandberg: 2 kamper

Serbia 2020 (30 min – inn for Reginiussen i ekstraomgangene)

Romania 2020 (90 min)

