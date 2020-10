Full isfront på utsiden: – Hun lyver om alt

Når 14 mennesker som ikke kjenner hverandre skal bo som de gjorde for 100 år siden uten mulighet for kontakt med omverdenen, kan det føre til intriger hos deltakerne.

Karianne Vilde Wølner (26) tåler ikke trynet på Inger Cecilie Grønnerød (47) og Raymond Røskeland (36). Det sier hun når hun gjester God kveld Norge-studio med Niklas Baarli og Marte Bratberg.

Se hele intervjuet i videovinduet øverst i saken.

Irritasjonsmoment

Wølner tenker tilbake på tiden på gården og trekker frem Raymond Røskeland som en hun irriterer seg over.

– Raymond hadde humørsvingninger herfra til helvete, og han er fremstilt på en mild måte i forhold til hvem han egentlig er, forteller 26-åringen og fortsetter:

– Han var så irriterende. Han gadd aldri å jobbe og startet alltid på ting, men fullførte dem aldri. Så det ble et irritasjonsmoment hele tiden, sier hun.

Røskeland er uenig i Wølners påstander og sier dette til God kveld Norge:

– Det får hun stå for selv, jeg har ikke noe behov for å prakke noen ned. Jeg tror folk ser at jeg jobber både dag og natt for å få oppgavene til å bli ferdige. Og de som kjenner meg vet at jeg står på.

UENIG: Raymond er uenig i påstandene som slenges mot ham. Foto: Espen Solli

– Det blir så dumt å begynne å hive andre under bussen for å selv få oppmerksomhet. Man får feie for egen dør, og det gjelder for alle, sier han videre.

Han påpeker videre at Wølner har vært på TV før og at hun kanskje har en annen motivasjon for å slenge med leppa.

– Da er det vel gøy å slenge ut noe som hun tror kan bli juicy, men det får hun stå for selv. Jeg synes hun også jobbet og sto på der, avslutter han.

– Jeg konfronterer henne

En annen deltaker som har satt sine spor hos 26-åringen er Inger Cecilie Grønnerød. Wølner mener Farmen hadde vært bedre uten deltakelsen til Grønnerød.

– Inger Cecilie var den største lystløgneren, hun lyver om alt, absolutt alt. Grunnen til at hun ikke tålte meg er fordi jeg alltid konfronterte henne med det hun løy om.

26-åringen hevder også at Grønnerød spilte et for stygt spill.

– Hun bruker Thor, Tove og Lene, som hun vet hun kan manipulere. Jeg konfronterer henne, og det gjør henne litt redd, forteller Wølner og fortsetter:

– Jeg er ikke noe fan av folk som er løgnere og som setter mennesker opp mot hverandre. Det har jeg ikke respekt for, sier hun.

Kjenner seg ikke igjen

God kveld Norge har vært i kontakt med Grønnerød som mener hun ikke passer til beskrivelsene til Wølner.

UNDERVURDER: Grønnerød hevder Wølner undervurderer de andre deltakerne. Foto: Espen Solli

– Det jeg løy om på gården, det var at jeg var bonde. Det var inngangen min og jeg tenkte at det var ikke et lurt konkurransekort og si at jeg var bonde. Utover det så har jeg vært ganske renhårig altså, forteller 47-åringen.

Hun påpeker videre at Farmen er et spill og ikke et sted hvor man skal få nye bestevenner.

– Selvfølgelig så er man i et spill med mennesker som brikker. Det er klart at hundre prosent ærlig, det tror jeg ikke ingen er. Men utover det så kan jeg ikke identifisere meg med at jeg lyger om alt, sier hun.

Grønnerød mener også at hun ikke har manipulert de andre deltakerne.

– Jeg tenker at Karianne Vilde kanskje undervurderer de tre menneskene ganske kraftig, det er resurssterke mennesker som jeg ikke tror lar seg manipulere, sier hun og avslutter:

– Hvis hun synes det hadde vært bedre uten meg på gården, så får det også stå for hennes regning.