Jens Stoltenberg til TV 2: – Nato er bekymret

Utenriksdepartementet mener Russland står bak et større dataangrep på Stortinget. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier angrepet er uakseptabelt.

Tirsdag opplyste Utenriksdepartementet at de mener Russland sto bak datainnbruddet mot Stortinget 24. august.

– Dette er en veldig alvorlig hendelse som har rammet vår viktigste demokratiske institusjon, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg reagerer på angrepet.

– Hackerangrepet mot Stortinget er alvorlig, og vi stoler på norske myndigheters vurdering av at det er Russland som står bak angrepet, sier Stoltenberg til TV 2 tirsdag kveld.

– Nato er bekymret, fordi det føyer seg inn i et mønster vi har sett i andre land. Slike angrep er uakseptable og undergraver tillit, sier Stoltenberg.

Han mener angrepet svekker Natos evne til å oppnå et mer konstruktivt forhold til Russland.

– Det understreker også cybertrusselen vi alle står overfor. Derfor er cyberforsvar en viktig del av Natos forsvar, og derfor har Nato og våre allierte styrket cyberforsvaret vårt, sier generalsekretæren.

Russland: – Grunnløse anklager

Konstantin Kosatsjev, lederen for den internasjonale komiteen i den russiske dumaen, sier til nyhetsbyrået TASS at Norges anklager er grunnløse.

– Som vanlig kommer anklagene uten at de bryr seg om bevis eller noen diskusjon med Russland på ekspertnivå, sier Kosatsjev til TASS.

Konstantin Kosatsjev, lederen for den internasjonale komiteen i den russiske dumaen Foto: Pavel Golovkin / AP

Han viser til at en ansatt i Føderasjonsrådet ble pågrepet og satt i varetekt i en måned, før spionanklagene viste seg å være grunnløse. Mannen ble siktet for ulovlig etterretningsaktivitet etter et seminar på Stortinget.

– Da ba ikke Stortinget eller den norske regjeringen om unnskyldning engang, sier Kosatsjev til nyhetsbyrået.

– Basert på analyser

Etterforskningen av dataangrepet har siden august skjedd i tett samarbeid mellom Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Etterretningstjenesten.

– Det er de analysene vi baserer vår beslutning på, og analysene er tydelige, sier Søreide.

– Så er det for oss viktig å holde Russland ansvarlig. Det er fordi denne type hendelser er veldig alvorlige, og det er viktig og en utvetydig reaksjon fra norsk side at vi offentliggjør dette attribusjonen, sier utenriksministeren videre.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide møtte pressen tirsdag kveld Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Søreide har kalt den russiske ambassaden inn på teppet etter dataangrep-anklagene.

– Dette gjør vi som en sterk og utvetydig reaksjon på det vi har sett skje, sier Søreide.

Private opplysninger

Hackerne bak angrepet kan ha fått tilgang til private opplysninger om flere stortingsrepresentanter. Analysene har ikke avdekket at gradert informasjon er på avveie, opplyste stortingsdirektør Marianne Andreassen i forrige uke.

Ifølge Stortingets skadevurdering av dataangrepet kan privat informasjon som kontonummer, personnummer, bankopplysninger og andre personopplysninger være på avveie.

Av stortingsrelatert informasjon kan informasjon om reiseruter, kontaktdata, forarbeider i forbindelse med behandlingen av politiske saker og noe personinformasjon være kommet på avveie.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre har tidligere bekreftet at representanter i deres stortingsgruppe var utsatt for datainnbrudd. En ansatt i Venstre ble også rammet.