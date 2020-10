Carlsen overlegen i norsk duell

Magnus Carlsen kan nå ta over turneringsledelsen i Norway Chess.

Magnus Carlsen-Aryan Tari 3-0

29-åringen vant oppskriftsmessig med hvite brikker mot åtte år yngre Aryan Tari, som har fått det tøft mot verdensstjernene under Norway Chess i Stavanger.

– Jeg ønsker Aryan masse lykke til. Det er ikke han jeg helst ønsker å slå her. Men selvfølgelig, sånn turneringssituasjonen er, måtte jeg prøve alt jeg kunne på det. Jeg håper at han får med seg noen gode opplevelser de siste par rundene, sier Carlsen diplomatisk etterpå.

Tari, som ifølge ekspertene spilte overraskende fort, endte opp med en stilling der han utelukkende forsvarte seg – og til slutt med en stilling det var umulig å komme seg ut av. TV 2s sjakkekspert fullroste Carlsens parti etter det avgjørende trekket.

– Det er en fantastisk avslutning på et veldig fint, instruktivt parti av Magnus. Dette her kommer til å bli et parti som vises frem i lærebøkene, som illustrerer hvordan en hest kan være mye bedre enn en forsvarsløper, sa Jon Ludvig Hammer.

Se det avgjørende trekket og forklaringen i vinduet øverst i saken.

Dermed sikret Carlsen seg tre nye poeng på tredje siste dag av turneringen. Samtidig spiller Alireza Firouzja mot Fabiano Caruana. Før den åttende runden hadde iraneren en ett poengs ledelse på Carlsen.

Skulle Firouzja ikke klare mer enn remis mot Caruana, vil Carlsen ta over turneringsledelsen. Torsdag møter Carlsen nettopp Firouzja. Så venter Levon Aronjan.

– Vinner jeg én og én remis, tror jeg at jeg vinner uansett hvordan det går i armageddon. Men ingenting er avgjort. Jeg gjorde det jeg trengte å gjøre i dag, og sånn som turneringen har gått, var det ikke noe annet som var aktuelt i det hele tatt i dag annet enn å vinne partiet. Det gikk, så det er jeg fornøyd med, sier Carlsen til TV 2.

Saken oppdateres når Caruana-Firouzja er ferdigspilt. Partiet ser du på TV 2 Sport 2 og Sumo nå.

Torsdag og fredag ser du de to siste rundene av Norway Chess på TV 2 Sport 2 og Sumo.