Apple viste fram Iphone 12

Høst er synonymt med Apple-nyheter, og 2020 er intet unntak selv om det har vært et spesielt år.

Koronapandemien gjorde at teknologigiganten så seg nødt til å utsette det tradisjonelle høstslippet noe, men tirsdag klokken 19 norsk tid var det endelig duket for Apple-arrangementet «Hi, Speed».

Iphone 12. Foto: Apple

Der bekreftet Apples administrerende direktør Tim Cook at Iphone 12 vil ha støtte for 5G, noe som vil tilby langt høyere datahastighet for Apple-brukere.

– I dag er en ny æra for Iphone, sa Cook.

Under presentasjonen viste Apple hvordan Iphone 12 har innebygde antenner langs sidene inne i telefonen.

Iphone 12. Foto: Apple

Fire varianter

Forventningene var store før lanseringen, og mandag steg Apple-aksjen med 6,4 prosent.

Under tirsdagens presentasjon bekreftet Apple det mange trodde på forhånd, nemlig at Iphone 12 kommer i fire varianter:

6,1-tommer iPhone 12

5,4-tommer iPhone 12 mini

6,1-tommer iPhone 12 Pro

6,7-tommer iPhone 12 Pro Max

Iphone 12 kommer i disse fargene. Foto: Apple

Iphone 12 Mini starter på 699 dollar, mens standardmodellen Iphone 12 starter på 799 dollar. Det tilsvarer henholdsvis 6400 og 7300 kroner.

iPhone 12 og iPhone 12 mini blir tilgjengelig i utgaver på 64, 128 og 256 GB i fargene blå, grønn, svart, hvit og rød. De vil koste fra henholdsvis 9.990 kroner og 8.990 kroner.



iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max vil være tilgjengelige i modeller på 128 GB, 256 GB og 512 GB i grafitt, sølv, gull og stillehavsblå med priser fra henholdsvis 12.990 kroner og 13.990 kroner.

Ikke lenger strømadapter eller ørepropper i boksen

Apple lover at Iphone 12 ikke skal knuse lett om du mister mobilen i bakken, og hevder telefonen har sterkere glass enn noen andre.

Alle modellene skal være utstyrt med OLED-skjermer. Tidligere har dette kun vært forbeholdt toppmodellene, mens de rimeligere variantene har vært utstyrt med LCD-skjermer.

Iphone 12 skal kunne gjøre 11 billioner operasjoner per sekund. Baksiden har to kameraer, og mobilen skal kunne filme i 10-bit HDR.

Det skal ikke lenger være strømadapter i Iphone-boksen, som betyr at boksen vil bli mindre. Ørepropper vil heller ikke være med i boksen lenger. Iphone 12 kommer med USB-C-ledning til Lightning.

Laderne vender tilbake til en gammel Apple-favoritt, nemlig den magnetiske ladeteknologien MagSafe. Denne teknologien ble tidligere brukt på Apples bærbare datamaskiner, og vil nå gjøre et comeback i en litt annen form.