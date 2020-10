Russland slår tilbake mot anklagene om dataangrep

Konstantin Kosatsjev, lederen for den internasjonale komiteen i den russiske dumaen, sier til nyhetsbyrået TASS at Norges anklager om at Russland sto bak dataangrepet mot Stortinget er grunnløse.

– Som vanlig kommer anklagene uten at de bryr seg om bevis eller noen diskusjon med Russland på ekspertnivå, sier Kosatsjev.

Lederen for utenrikskomiteen i det russiske parlamentet, Leonid Slutskij, omtaler de norske anklagene om et russisk dataangrep som «fullstendig tull».

Slutskij sier til nyhetsbyrået TASS at «det ikke er første gang Norge blir et gissel for det generelle anti-russiske hysteriet».

Slutskij og Kosatsjev viser til at en ansatt i Føderasjonsrådet ble pågrepet og satt i varetekt i en måned, før spionanklagene viste seg å være grunnløse. Mannen ble siktet for ulovlig etterretningsaktivitet etter et seminar på Stortinget.

– Da ba ikke Stortinget eller den norske regjeringen om unnskyldning engang, sier Kosatsjev.

– Dette var et alvorlig skritt mot en forverring av russisk-norske forhold. Påstander om russiske nettangrep mot det norske parlamentet er nok et skritt i samme retning, sier Slutskij.

Russlands ambassade reagerer sterkt på anklagene, og sier at de forventer en forklaring fra norsk side.

– Vi anser slike beskyldninger om landet vårt som uakseptable. Vi anser det som skjedde som en alvorlig bevisst provokasjon, destruktivt for bilaterale relasjoner, skriver ambassaden på sin Facebook-vegg tirsdag kveld.

Kalt inn på teppet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har kalt inn den russiske ambassaden på teppet etter dataangrep-anklagene, som regjeringen bygger på etterretningsanalyser.

Dette gjør vi som en sterk og utvetydig reaksjon på det vi har sett skje, sier hun.

Utenriksministeren er klar på at det er viktig å si tydelig fra til Russland om funnene.

– Dette er en veldig alvorlig hendelse som har rammet vår viktigste demokratiske institusjon, og vi må si tydelig fra at vi ikke aksepterer den formen for adferd, sier hun.

Under etterforskning

Saken er fremdeles under etterforskning. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyser tirsdag at deres etterforskning går uavhengig av regjeringens anklage om at Russland står bak dataangrepet.

Utenriksministeren sier at etterforskningen og attribusjonen har to forskjellige formål.

– Dette er en politisk attribusjon som land bruker når de mener at de kan si med stor grad av sannsynlighet at det er et land eller en aktør som står bak, sier Søreide, og fortsetter:

– Vi vet også at både PST og E-tjenesten i sine åpne vurderinger jevnlig de siste årene har advart mot statlige etterretningsaktører som bruker sine muligheter til å drive etterretningsoperasjoner mot andre land.

(TV 2/NTB)