- Sikkert vært vondt å fortelle

Søndag fortalte trillingene Lise, Marius og Hanne Thorvaldsen om barndommen i TV 2s Vårt Lille Land. Barneår preget av foreldrenes rusmisbruk og et barnevern som først grep inn etter seks år med mange bekymringsmeldinger.

Statsminister Erna Solberg er glad for at trillingene er åpne.

– Selv om det sikkert har vært vondt å fortelle og gjenoppleve det, så er det faktisk viktig for oss som beslutningstakere og for folk å se at barnevernet trengs i Norge, sier Solberg.

Hun sier at barnevernet trenger å være bedre enn det har fungert for trillingene. Solberg minner om at det dessverre finnes foreldre som svikter barna sine.

Omsorgssvikten mot trillingene skjedde for over tjue år siden, men statsministeren innrømmer ærlig at at barnevernet fortsatt har utfordringer.

Ett år har gått siden trillingene Hanne, Lise og Marius Thorvaldsen stod fram med sin historie. Foto: TV 2

– Ofte har vi debatter om at det offentlige tar barn fra familier for ofte, jeg tror jo at vi ofte kommer for sent inn, sier Solberg.

– Betyr det at det kan skje i dag?

– Vi jobber veldig mye med kunnskap og kvalitet. Det er mye strengere regler i dag enn på det tidspunktet om hvordan meldinger og reaksjoner skal følges opp, sier statsministeren.

Hun legger til at kvaliteten i norsk barnevern er ujevn og at regjeringen jobber mye med at kvaliteten skal bli jevnere.

Barnas far erkjenner omsorgssvikt på grunn av økonomiske problemer og mye flytting, men benekter resten av opplysningene om omsorgssvikt.