Wenger: – Bortkastet for både ham og Arsenal

Wenger var mannen som hentet Mesut Özil fra Real Madrid til Arsenal sommeren 2013. Özil åpnet glimrende, før det sakte, men sikkert, har gått nedover for den tyske playmakeren.

Denne sesongen har ikke Özil, som fyller 32 år denne uken, fått et eneste minutt for «The Gunners.»

– Jeg føler at det er bortkastet for ham. Først og fremst fordi han er i den alderen der en spiller med hans talent kan være på sitt mest produktive, sier Wenger i et lengre intervju med BBC.

Fikk svimlende lojalitetsbonus

Wenger var Arsenal-manager da Özil forlenget kontrakten for to og et halvt år siden. Da signerte tyskeren under på en kontrakt som fortsatt gir ham mer enn fire millioner kroner i uken etter dagens kurs.

Nå er Arsenal i en situasjon der både økonomien er presset og at en av deres best betalte spillere ikke blir brukt. Nylig skal tyskeren, ifølge The Athletic, ha mottatt en lojalitetsbonus på åtte millioner pund. Det tilsvarer 95 millioner kroner.

Hensikten med bonusen var at Özil skulle bli i Arsenal ut kontrakten, som løper ut etter denne sesongen.

– Det er bortkastet for klubben også, for han har et enormt talent. Et kreativt talent, som gjør at han kan slå den avgjørende pasningen på den siste tredjedelen, sier Wenger.

Den legendariske manageren mener at den moderne fotballen ikke gir rom for en spiller med Özils kvaliteter.

– I den retningen fotballen drar i, er det kjapt kontringsspill og raske overganger. Og alle spiller på samme måte. Det har fryst ut spillere som Özil. Men la oss ikke glemme hvem han er: En verdensmester som har spilt for Real Madrid. Han har vært spilleren som har slått flest målgivende pasninger, så man er nødt til å finne en måte der man kan involvere ham igjen, mener Wenger.

Trekker frem Håland

Franskmannen, som nå er global utviklingssjef i Det internasjonale fotballforbundet (FIFA), er aktuell på grunn av en boklansering. I intervjuet med BBC blir han også spurt om hvilke lag og spillere som var tøffest å møte mens han var Arsenal-manager.

Der trekker han frem et kjent fjes for norske Premier League-fans.

– Lag: Wimbledon da jeg først kom til England. Spillere: Roy Keane og Alf-Inge Håland. De var alltid tøffe å spille mot, minnes Wenger.