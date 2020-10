Skei Grande: – Russland bygger ned tilliten

Norske politikere reagerer kraftig på at Russland pekes ut som ansvarlig for dataangrepet mot Stortinget.

– Jeg tenker at det er kjempealvorlig at en naboland hacker parlamentet for å få ut informasjon fra folk som jobber der. Jeg synes utenriksministeren har helt rett i at det ikke er akseptabelt, sier Venstres utenrikspolitiske talsperson Trine Skei Grande.

Den tidligere statsråden i Solberg-regjeringen mener Russland «bygger ned tilliten» mellom landene.

– Det er en dårlig strategi for å øke tilliten mellom to naboland å hacke parlamentet. Jeg synes Utenriksministeren har landet riktig og hun har gitt klar beskjed om at det er uakseptabelt og at vi vet at det er dem.

Skei Grande sier hun selv ikke er blitt utsatt for IT-angrepet.

– Svært alvorlig

Stortingspresident Tone W. Trøen kaller hendelsen uakseptabel.

– Dette er uakseptabelt og svært alvorlig. Et slikt angrep på Stortinget er et angrep på vårt demokrati, sier Trøen i en pressemelding.

– Trusselbildet er i rask endring og stadig mer krevende. Vi vet at Stortinget og politikere er utsatt. Dette viser at vi fortsatt må være skjerpet, ikke minst nå som vi går inn i et valgår, sier hun videre.

– Belastende

Leder av Utenriks- og forsvarskomiteen Anniken Huitfeldt (Ap) kaller hendelsen «meget alvorlig».

– Men dessverre er det ikke overraskende. Vi har sett jamming av det norske GSM-nettet under en større militærøvelse i Nord-Norge og vi har vært forberedt på denne type angrep, sier hun til TV 2.

Hun sier det er for tidlig å si noe om hva informasjonen fra epostserverne i Stortinget kan føre til for valget og for norsk politikk.

– Men det er private data som kan være tappet, eller korrespondanse mellom enkeltpersoner, så det er klart det er belastende for alle som er på Stortinget, sier hun.

– PST sier de ikke har noen spesiell nasjon i sikte i etterforskningen av dette, hvordan tolker du det?

– Nå har utenriksministeren gitt sin vurdering og jeg forholder meg til den, så er det også hun som har ansvar for den videre oppfølgingen av dette overfor Russland, sier hun.

Huitfeldt sier Norge alltid har reagert ærlig og åpent overfor Russland.

– Vi har et praktisk og pragmatisk forhold til Russland, men et dataangrep mot Stortinget er et angrep mot vår viktigste demokratiske institusjon, så det er klart at det er belastende for vårt forhold til Russland, sier hun.

Se hele intervjuet med Huitfeldt her:

– Tydelig beskjed

Liv Signe Navarsete (Sp) er medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen og var blant de som ble forsøkt hacket under dataangrepet. På spørsmål om hun er overbevist om at det er russerne som står bak, sier hun:

– Jeg forholder meg til det vi har fått av opplysninger i dag fra forsvarsministeren og utenriksministeren, og jeg tror de er i stand til å håndtere det på en balansert og god måte, sier hun.

– Vi kan ikke akseptere et slikt angrep. Det er svært alvorlig og det er veldig synd at vårt forhold til Russland på denne måten kan bli svekket, sier hun videre.

– Hva slags konsekvenser mener du dette bør få for russerne?

– Det er ikke så mange måter man kan reagere på utover å gi tydelig beskjed om at dette er uakseptabelt. Det er det en gjør i dag via diplomatiske kanaler, og det må vi følge opp videre. Det er selvsagt slik at når vi går inn mot en valgkamp, må man være rustet til å møte slike utfordringer der, så det gjør nok at vi må ruste oss enda bedre for fremtiden, sier hun.

Dette sier Navarsete om datainnbruddet:

Ikke overrasket

At UD nå peker på russerne, kommer ikke som noen stor overraskelse, sier Navarsete.

– Men kanskje hadde vi likevel håpet at det man holder på med mot USA, som man har sett i valgkampen der borte, og mot andre land, at Norge – som tross alt er en fredelig og en god nabo, mener vi selv – at en ikke utfordrer vårt forhold med dette, sier hun.

– Men her er det ingen grunn til å være naive, jeg tror vi skal være særdeles årvåkne på hvordan Russland kan bruke digitale medier til å angripe fremover også, sier hun videre.

Navarsete sier at det dessverre er slik at spenningene har økt mellom Norge og Russland, ikke minst i nord.

– Men jeg mener vi har alt å vinne på å opprettholde en god dialog og dempe de spennigene så mye vi kan. Vi er et lite land med en stor nabo og ligger egentlig mellom to stormakter som rivaliserer – ikke minst i nord, sier hun.

Hun sier videre at vi nå ser en økende stormaktsrivalisering, og at det for Norge som nasjon er viktig å dempe situasjonen mest mulig for å få en fredelig tid fremover.

– Men vi skal ikke være naive. Vi skal være beredt, uansett hva som måtte komme og de kommende uker må vi diskutere hvordan vi best skal være klar til kamp om det skulle trenges, på de ulike krisescenarioer, sier hun.

Russland svarer

Konstantin Kosatsjev, lederen for den internasjonale komiteen i den russiske dumaen, sier til nyhetsbyrået TASS at Norges anklager om at Russland sto bak dataangrepet mot Stortinget er grunnløse.

– Som vanlig kommer anklagene uten at de bryr seg om bevis eller noen diskusjon med Russland på ekspertnivå, sier Kosatsjev til TASS.

Han viser til at en ansatt i Føderasjonsrådet ble pågrepet og satt i varetekt i en måned, før spionanklagene viste seg å være grunnløse. Mannen ble siktet for ulovlig etterretningsaktivitet etter et seminar på Stortinget.

– Da ba ikke Stortinget eller den norske regjeringen om unnskyldning engang, sier Kosatsjev til nyhetsbyrået.