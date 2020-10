– Hadde du sagt det for fem år siden, så hadde jeg ikke trodd på det

Senkveld-programleder og nybakt mor Helene Olafsen (30) har invitert God kveld Norge og Dorthe Skappel på trilletur i Oslo.

30-åringen - som for lengst har etablert seg som en talkshow-programleder - tenker tilbake på tiden før TV-karrieren.

– Hadde du sagt for fem år siden at jeg skulle ha dette livet i dag, så hadde jeg ikke trodd på det. Jeg hadde ikke noe ønske om det heller egentlig, forteller hun.

Skolebenken

For fire år siden ble det kjent at Olafsen avsluttet sin profesjonelle snowboardkarriere etter flere skader og la snowboardet på hylla. Dermed ble det skolebenken neste og veien mot å bli lærer.

– Jeg trivdes veldig godt som lærerstudent, jeg hadde leilighet i Oslo og kjæreste. Jeg prøvde å leve et «vanlig» liv, hva nå enn det er liksom. Det funket fint det, forteller hun.

– Det ene tok det andre, så plutselig var jeg ikke lærerstudent lengre, fortsetter 30-åringen.

Skylder på «Idrettsgallaen»

Ikke lenge etter at hun begynte på skolen, dukket muligheten for å være med i «Skal vi danse» opp. Da lovet hun seg selv at hun ikke skulle slutte på studiene tross harde og lange dager på dansesenteret.

– Den ene dagen så hadde vi 40 timer sammenhengende på dansesenteret. Altså, jeg tror det skal bli vanskelig å slå den, forteller Olafsen lattermildt.

– Så fikk jeg under «Skal vi danse» tilbudet om å lede «Idrettsgallaen», og da trakk jeg inn årene på skolen. Så det var «Idrettsgallaen» sin feil, ikke «Skal vi danse», sier hun.

Fant kjærligheten

Kort tid etter «Skal vi danse», ble det kjent at Olafsen og dansepartneren Jørgen Nilsen var blitt kjærester.

– Sommeren 2016 så fant vi ut at vi skulle prøve å henge litt sammen igjen, og så var det veldig koselig. Da var det liksom lov å tenke tanken, og derfra var ikke veien så lang, forteller hun.

Hun forteller videre at det var tidenes klisjé-historie og at det er veldig ulikt henne.

– Jeg har reist med gutter hele livet, så jeg så ikke for meg at jeg skulle bli sammen med dansepartneren min, men det ble sånn og jeg er veldig glad for det, sier hun smilende.