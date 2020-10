EUs utslippskrav blir stadig strengere. Det gjør blant annet at verdens bilprodusenter øker satsningen på elbiler, for å redusere de lokale utslippene raskt.

Dersom man ikke oppfyller EU-kravene, venter det enorme bøter.

Utviklingen av nye elbiler koster også store summer, derfor kutter bilprodusentene det de kan i alle produksjonsledd.

Mercedes er blant mange som må frem med sparekniven. Allerede innen 2022 skal moderselskapet Daimler kvitte seg med flere tusen ansatte.

Nyeste generasjon A-Klasse er én av få modeller Mercedes enn så lenge tilbyr med manuelt gir.

Slutt på manuelle girkasser

Nå er det også klart at Mercedes har tatt en historisk beslutning, om å kutte ut de manuelle girkassene på bilene sine. Dette er et av mange grep for å redusere kostnadene i produksjonen.

De manuelle girkassene skal ikke skrotes over natten, men blir sakte men sikkert faset ut de neste årene. Tiltaket er ett av flere som skal bidra til et kostnadskutt på rundt 20 prosent innen 2025.

Salget av manuelle girkasser hos Mercedes har de siste årene avtatt. I fjor leverte de rundt 300.000 biler med manuelt gir. Bare på fire år, er det en nedgang på 200.000 enheter, skriver det svenske nettstedet Teknikens varld.

I USA har Mercedes siden 2015 kun levert biler med automatgir.

I dag er det hovedsakelig A-Klasse og B-Klasse som fortsatt leveres med manuell kasse blant personbilene. Snart er det altså slutt på dette – også for de kompakte modellene.

Om noen få år er dette historie på alle nybiler fra Mercedes.

