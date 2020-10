Fjord Line-sjefen går av på dagen – hundrevis mister jobben

– For å sikre at Fjord Line kommer ut av krisen som et sterkt og levedyktig selskap, må det tas nye grep. Det innebærer dessverre en ny runde med nedbemanning. Ledelsen har nå gjennomført en god dialog med fagforeninger og tillitsvalgte, sier styreleder Peter Frølich i Fjord Line i en pressemelding.

«Situasjonen har forverret seg gjennom høsten. Ytterligere kostnadsreduksjoner er derfor nødvendig, og det er iverksatt en ny prosess med nedbemanninger som berører rundt 140 medarbeidere. Antall medarbeidere er dermed redusert med rundt 300 siden august», skriver selskapet.



Styret i selskapet har også startet prosessen med å finne en ny konsernsjef for Fjord Line. Frem til ny leder er på plass vil Arne Roland fungere som konsernsjef.

– Nye tider krever nye lederkrefter. Pandemien har hatt dramatiske konsekvenser for hele reiselivsnæringen. Som gode ledere og eiere skal vi ikke bare håndtere krisen, vi må også jobbe for å komme styrket ut av den, sier Frølich.

Arne Roland overtar for Rickard Ternblom, som har ledet Fjord Line siden 2015.

–Rickard Ternblom har kommet til enighet med styret om å fratre som konsernsjef i Fjord Line. Fjord Line har hatt en fin utvikling i perioden Rickard har ledet selskapet, og 2019 ble det beste året i rederiets historie. Jeg vil takke Rickard for engasjementet og for den store innsatsen han har lagt ned, og jeg ønsker ham det beste i hans videre karriere, sier Frølich.

Ternblom kaller det et privilegium å ha fått være med på utviklingen av Fjord Line

– Særlig å samarbeide med de ansatte som går på jobb hver dag med handlekraft, ansvar, respekt og engasjement. Vi skilles som venner og jeg ønsker rederiet alt godt i årene som kommer, sier Ternblom.

Frølich sier Fjord Line må rustes til å komme front når det gjelder grønne og bærekraftige løsninger til havs, og at selskapet må ta del i digitaliseringen og automatiseringen av næringen.

– Vi møter også stadig nye forventninger fra reisende og myndigheter som vi må komme offensivt i møte. Styret og eiere i Fjord Line vil gjøre det som skal til for å støtte selskapet gjennom denne krevende tiden, sier Frølich.