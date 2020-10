Sagan med sesongens første seier

Peter Sagan var en skygge av seg selv i Tour de France. I Giro d'Italia har det vært bedre takter fra den 30 år gamle slovaken.

På den kuperte etappen fra Lanciano til Tortoreto kjørte han over målstreken i ensom majestet, 19 sekunder foran andremann, Brandon McNulty.

Sagan stakk i den siste motbakken, hvor han skaffet seg en luke på rundt 13 sekunder til resten av utbrytergruppen. Den økte han altså inn til mål.

Det var BORA-hansgrohe-rytterens første seier i den amputerte sykkelsesongen. Det var også hans første etappeseier i Giro d'Italia, etter å ha endt på andreplass to ganger tidligere i årets ritt.

For det danske sammenlagthåpet Jakob Fuglsang ble den tiende Giro-etappen en gedigen nedtur. Han punkterte i den siste utforkjøringen, og tapte over et minutt til de andre sammenlagtkandidatene.

Astana-rytter Jakob Fugslang vil nå få en tøff oppgave i å kjempe seg inn igjen i kampen om den rosa trøyen. Foto: Luca Bettini

Fuglsang er nå på ellevteplass i kampen om den rosa trøyen, to minutter og 20 sekunder bak ledende João Almeida.

Samtidig herjer koronaviruset i det italienske etapperittet. Tirsdag ble det bekreftet at to ryttere og ytterligere seks personer har testet positivt. Rytterne var Steven Kruisjwijk og Michael Matthews.

Kruijswijks lag, Jumbo-Visma, reiste hjem, mens Matthews' lagkamerater i Team Sunweb bestemte seg for å fortsette giroen. Mer om den saken kan du lese her: