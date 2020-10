– Seksualundervisning bør begynne i barnehagealder

Jenteprisen 2020 gikk til «Stine Sofie Stiftelsen» for sitt arbeid mot vold og overgrep mot barn.

Organisasjonen jobber med å ta vare på barn og unge som allerede er utsatt for overgrep, men sier til God kveld Norge at mye av deres arbeid også går ut på å forhindre at overgrep skjer for første gang.

Ada Sofie Austegard (t.v.) mistet datteren sin i den mye omtalte Baneheia-saken i år 2000. Her mottar hun jenteprisen sammen med Tone Vareberg (t.h.). Foto: Maria Rypdal

God kveld Norge tok en prat med to av de andre nominerte, som begge er enige om at prisen gikk til en verdig vinner.

– Dette er åpenbart noe vi må gjøre noe med

Av 68 nominerte er Gisle Gjevestad Agledahl årets eneste mannlige. Han er programleder i NRK-serien «Innafor».

I serien har han episoden «Sex eller overgrep?», hvor han problematiserer den uklare grensen for når sex går fra å være noe hyggelig, til å bli noe den ene parten ikke har lyst til å være med på.

I tillegg til «Innafor», har Gisle Gjevestad Agledahl laget serien «Jævla homo» hvor han tok et oppgjør med fordommer knyttet til sin egen seksualitet. Foto: Maria Rypdal

Han forklarer at selv om ingen ønsker å bli en overgriper, er det mange grunner til at det likevel skjer.

– Det handler om alt fra kjønnsroller og forventninger, til ren egoisme, sier Agledahl til God kveld Norge.

Han legger til at dersom det er alkohol inn i bildet, kan det være lett å overse tegn på at noen ikke vil ligge med deg.

– Det er noe som skjer når du er full og kåt som gjør at du må tenke deg om en ekstra gang før du ligger med noen, sier han.

I NRK-serien møter Gisle flere som har havnet i en situasjon der de uten å mene det, har tråkket over andres grenser.

Han mener at vi i alt for mange år har snakket om at jenter ikke skal gå lettkledd og full hjem fra byen for å slippe å bli voldtatt.

– Nå er det på tide at vi snur om på det, og heller forteller guttene våre at «disse tingene må du passe på for å ikke voldta».

Må snakke mer om sex og grenser

Sexolog og influenser, Iselin Guttormsen (33) har også engasjert seg i debatten om forebygging av overgrep. I podcasten «G-punktet» tar hun opp temaer om kropp, sex, kvinnesyn og identitet.

– Vi må se på de strukturelle verdiene som fortsatt får lov å pulsere i samfunnet. Kvinneverd, kvinnesyn, porno og alle disse tingene som bidrar til å legalisere en holdning mot kvinner som ikke er greit, sier sexologen til God kveld Norge.

Iselin Guttormsen forteller at hun tok til tårene da Stine Sofie Stiftelsen mottok Jenteprisen. Foto: Maria Rypdal

En av de tingene hun jobber mest med som sexolog er en åpen dialog om sex.

– Seksualundervisningen er på god vei, men den kan definitivt bli bedre og jeg mener at den allerede skal skje i barnehagealder, sier 33-åringen.

Hun mener det bare skulle mangle at Stine Sofie Stiftelsen vant Jenteprisen.

– Det er snakk om barn, det er snakk om fremtidige generasjoner. Som mamma, som dame og som medmenneske så er det veldig rørende. Det å jobbe for at barna våre skal få en trygg fremtid, det er viktig, avslutter Guttormsen.