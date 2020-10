Utvider siktelsen til drapsforsøk etter voldshendelse i Arendal

To menn er siktet for drapsforsøk etter en alvorlig voldshendelse i Arendal mandag kveld. Begge fornærmede er utenfor livsfare.

To personer ble natt til tirsdag pågrepet etter en alvorlig voldshendelse i Arendal mandag kveld. Siktelsen er tirsdag ettermiddag utvidet fra grov kroppsskade til drapsforsøk, opplyser politiet i en pressemelding.

– Etter en vurdering av skadeomfang på de fornærmede og graden av vold, har vi utvidet siktelsen til drapsforsøk for begge de siktede, sier politijurist Ulrik Skaar Klokkehaug.

Skjedde på privat adresse

Politiet kan foreløpig si lite om bakgrunnen for hendelsen.

– Hendelsen skjedde i tilknytning til en privat adresse i Arendal. Foranledningen til hendelsen vil bli gjenstand for videre etterforskning, og jeg kan ikke gå nærmere i detalj på hva som har skjedd, sier Klokkehaug til TV 2.

To personer ble skadet og fraktet til sykehus som følge av hendelsen. Fornærmede er en kvinne og en mann i 20-årene. En av de fornærmede ble alvorlig skadd, mens den andre betegnes som mindre alvorlig skadd.

– Begge de fornærmede er nå utenfor livsfare, sier Skaar Klokkehaug.

Har funnet relevante gjenstander

Politijuristen opplyser at de siktede er kjent for politiet fra tidligere. De vil bli fremstilt for varetektsfengsel i Aust-Agder tingrett onsdag.

– De siktede er bosatt i Arendal. Vi utelukker ikke at flere personer kan være involvert, men politiet mener det er disse to som er gjerningspersonene, sier Klokkehaug.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 18.10 mandag kveld.

– Det er satt i gang teknisk og taktisk etterforskning, og vi har kommet godt i gang med å sikre viktig informasjon og dokumentasjon i saken. Vi har funnet gjenstander som vi mener kan knyttes til voldsutøvelsen, sier Skaar Klokkehaug.

– Det gjenstår en del avhør, blant annet avhør av de mistenkte. Vi har foreløpig avhørt én av de fornærmede.