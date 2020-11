Det finnes et uttrykk som heter å skyte spurv med kanoner. Det handler om å bruke overdrevne midler til en oppgave som slett ikke krever det.

La oss ta et eksempel: Kjøre nye Porsche 911 Turbo S, den raskeste 911-en gjennom tidene, ned til butikken for å handle.

Derfor er det deilig å kunne si at denne gangen skal vi ikke skyte spurv med kanoner (selv om det også kan være forbasket tilfredsstillende noen ganger).

Denne gangen har vi nemlig fått nøklene til 911 Turbo S – og tilgang til Norges råeste racerbane: Rudskogen Motorsenter.

Om det er en bil du må teste på bane for å kunne smake på noe av potensialet – så er det denne.

Men på besynderlig vis ender denne testen opp med en litt annen konklusjon enn ventet ...

Porsche gir oss tilgang til flere skikkelige grombiler.

Pokker, er det for sent?

Angsten. Den første skikkelig vanskelige svingen på Rudskogen. Nå kommer den mot meg i alarmerende tempo – både følelsen og svingen. Den har fått det ganske selvforklarende navnet sitt med god grunn. Her har det gått galt, mange ganger.

Jeg dundrer nedover bakken som leder til den krevende U-svingen i rundt 200 km/t. Nå må det bremses! Pokker, er det for sent?

Hadde vi stått utenfor, har jeg en følelse av at vi ville se de keramiske bremsene være rødglødende. De hugger tak – og bak vet jeg at bremselysene nå blinker som besatt. Akkurat som på en Formel 1-bil. Akkurat i samme frekvens som hjerterytmen min.

Men frykten jeg følte for et øyeblikk siden, at farten var for stor, forsvinner. Bilen er balansert og stødig, og sier liksom "Slapp av, du. Dette fikser jeg".

Siste av sitt slag

Den store nyheten vi tester i dag er altså den nye verstingen fra Porsche: Turbo S.

Turbo S er betegnelsen på den kraftigste varianten av 911. Den nye er også den raskeste 911 gjennom historien. 0-100 km/t? 2,7 sekunder, takk! 0-200 km/t? Under 9 sekunder! Kvartmila? 10,5 sekunder!

Dette er superbil-prestasjoner. Mye av forklaringen finner vi under bakluka. Her er det presset inn en 3,8-liters, sekssylindret boxermotor. Effekten er økt med 70 hk fra forrige Turbo S. Den er nå på 650 hk og har et dreiemoment på 800 Nm.

For en del entusiaster blir dette også en litt spesiell modell, fordi det trolig er den siste 911 Turbo S-generasjonen som ikke bruker noen form for elektrifisering.

To av de heftigste bilene som er tilgjengelig: Nærmest nye Turbo S. I bakgrunnen forrige generasjon av GT3 RS.

Biter seg fast

Ut av Angsten kan vi gå på gassen, igjen. Sportseksosanlegget jubler grovt og intenst.

Pådraget varer imidlertid bare noen få sekunder. Nå skal vi gjennom en rask S-kombinasjonen. På nytt er det hard bremsing. På nytt ingen dramatikk. Turbo S kjører nesten av seg selv. Får meg til å se bra ut. Visker ut feilene mine.

Neste sving er litt vrien. Nedoverbakken er kombinert med en lang og ganske skarp venstresving. Her merkes firehjulsstyringen godt. Litt uvant i starten. Men kombinert med firehjulsdriften og bredere sporvidde enn før – gir den nesten uendelig mye grep.

Når svingen åpnes - åpnes også gasspjeldet, igjen. Og mektige Moses for en kraftkilde denne 3,8-literen har. Du kjenner det på måten øynene dine forsvinner bakover i hodet, i det den styrter framover, at denne er raskere enn forgjengeren. Den bare pøser på med et voldsomt skyv.

Porsche 911 er ikke lenger en liten bil. Turbo S måler 454 cm i lengde og voksne 190 cm i bredde.

Den gule fare

Bilen vi tester er kledelig lakkert i Racing Yellow og har 20" dekk foran – og 21" bak. Den er også utstyrt med sportseksosanlegg.

Utvendig vil du kjenne igjen Turbo-modellene på spoileren bak (den gir rundt 100 kilo marktrykk når du nærmer deg toppfart), luftinntakene på de brede bakskjermene, en litt annerledes formet frontfanger og enbolts-felgene. Dessuten har front-LED-lyktene mørk bakgrunn.

Turbo S blir tilgjengelig både i coupe og cabriolet

Det kommer forøvrig en Turbo, også. Altså uten S. Den får 580 hk, klarer 0-100 km/t på 2,8 sekunder, og blir naturligvis en del billigere enn toppmodellen.

Ryddig og funksjonelt interiør – som også byr på en god porsjon luksus.

Så slipper det ...

Neste sving er en annen skikkelig luring. Nemlig Slakter'n. Igjen, det navnet bure være ganske selvforklarende. Igjen er det en nedoverbakke som leder til en skarp U-sving mot høyre. Men denne er litt mindre krevende enn Slakter'n - og farten inn er også lavere.

Her får jeg muligheten til å kjenne litt på lekenheten til Turbo S. Litt ekstra vekt på gasspedalen på vei ut av svingen, resulterer i en liten sleng med rumpa. Når bilen står i Sport Plus lar den deg få kjenne litt på villskapen, men henter deg fint inn igjen før det går galt.

Vi har fått streng beskjed om å ikke slå av antiskrens-systemet under testingen. Det er nok smart. 911 Turbo S kan få deg til å tro at du er betydelig mer habil sjåfør enn du faktisk er. En skrens går fort fra morsom til pinlig, eller i verste fall katastrofal, på et øyeblikk. Men steike så fristende det er å prøve, likevel.

Baksetene? Joda, de er fortsatt symbolske ...

Luksus

Innvendig har nye 911 Turbo S fått de samme oppgraderingene som vi har testet ut i de andre variantene av 992-generasjonen av 911. Det betyr flere skjermer, færre knapper – men fortsatt analog turteller midt i glaningen.

Skinnsetene i testbilen er 18-veis justerbare – og gir både komfort og gode støtte. Men på banekjøring merkes det at de ikke er fullt så stødige som skikkelige bøtteseter.

Innvendig får du på sett og vis mer følelse av GT-bil enn sportsbil. Det er overraskende lite støy både fra dekk og motor, en god porsjon luksus og et meget bra infotainmentsystem.

Forøvrig skal det nevnes at prisen på Turbo S nå er drøyt 3 millioner kroner. Det er mye penger – selv for et slikt råskinn.

Gule sikkerhetsbelter, gule detaljer i turtelleren, som matcher den utvendige fargen. Joda, Porsche kan være jålete, de også.

Konklusjonen

Jeg ruller inn foran depoet på langsiden av Rudskogen. Kroppen dirrer av adrenalin, svetten pipler på pannen og i det innvendig speilet kan jeg se gliset mitt tvers gjennom munnbindet med Porsche-logoen på.

Rundene på bane forteller meg alt jeg trenger å vite om denne bilen. Turbo S er nøyaktig så heftig som jeg drømte om. Vi har enn så lenge bare kjørt den på bane. Hvordan den er til "hverdags" må vi komme tilbake til.

Javel, tenker du, kanskje? Dette var vel alt annet enn overraskende?

Joda. Men heng med. Etter at jeg er ferdig med Turbo S, får jeg nemlig kjøre noen runder til i en annen bil.

Her står den: Porsche 911 GT3 RS. Joda, det er forrige generasjon av 911. Men denne skal du ikke kimse av ...

Desserten ...

GT 3 RS er en spesialutgave av forrige generasjon 911. Bygget spesielt for banekjøring. På Rudskogen er den med som en slags "dessert", i tillegg til alle de nye modellene vi tester.

Den har en selvpustende 4-liters motor på 520 hk, som lar deg piske den opp mot 9.000 omdreininger i minuttet. Alt av ekstravekt er fjernet, inkludert bakseter og støydemping. Totalt veier bilen inn til fattige 1.425 kilo.

Nye Turbo S veier over 200 kilo mer. Det er mye å drasse på gjennom svingene!

Alt med denne bilen utstråler at den mener alvor. Her skal det gå fort – og det gjør det!

Bygget for èn ting

Bakvingen på GT3 RS gir dessuten mye mer marktrykk enn den "lille" på Turbo S. Her har du rundt 200 kilo i 200 km/t. Fangeren foran bidrar med 100 kilo til!

I tillegg er det skikkelige bøtteseter, veltebur og bilen er stivet av i alle mulige retninger. Kort sagt: Du er aldri i tvil om at dette er bygget for èn eneste ting: Kjøre fort!

Den er eldre, har en mindre motor – uten turbo – er ikke like rask ut av startblokka og har bare bakhjulsdrift. Likevel er den betydelig bedre å kjøre på bane.

Hvis du ikke hyler høyt av fryd når du jager den opp mot turtallssperra, bør du få sjekket pust og puls.

Perfekt for turen hjem

Jeg har kjørt GT3 RS til jeg har vært i en slags Nirvana-tilstand flere ganger. Men akkurat hvor god den er, blir først tydelig når den kjøres like etter helt nye Turbo S.

Da jeg satt i depoet i den gule nykommeren, trodde jeg knapt det skulle være mulig å overgå det jeg nettopp hadde vært med på. Så setter jeg meg inn i en grønn GT3 RS – og blir blåst over ende av hvor god den er.

Kanskje burde jeg ikke blitt overrasket, heller. Det er jo to svært forskjellige utgaver av 911. Hver til sitt bruk.

Vi konkluderer på følgende vis: GT3 RS er fortsatt bilen som får deg til å ønske at dagen med banekjøring aldri, aldri skal ta slutt.



Porsche 911 Turbo S (992) Motor: 3,8-liter, 6 syl. Effekt: 650 hk / 800 Nm 0-100 km/t: 2,7 sek. Toppfart: 330 km/t Forbruk: 1,1 l/mil L x B x H: 454 x 190 x 130 cm Vekt: Fra 1.622-1759 kg (avhengig av utstyr) Pris: Turbo: Fra 2.719.000 kroner Turbo S: Fra 3.068.000 kroner

