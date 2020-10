Kodeord, spaning og hjemmelagde bomber: Slik skal de ha planlagt kidnappingen

Torsdag forrige uke kom nyheten om at totalt 13 personer er siktet for å ha planlagt angrep mot myndighetene i den amerikanske delstaten Michigan.

Seks av dem er siktet for å ha planlagt å kidnappe Michigan-guvernør Gretchen Whitmer før valget 3. november.

– Vi kan alle være uenige om politikk, men de uenighetene bør aldri noen sinne resultere i vold, sier statsadvokat Matthew Schneider i en uttalelse.

Adam Fox, Barry Croft, Ty Garbin, Kaleb Franks, Daniel Harris og Brandon Caserta planla ifølge FBI å kidnappe guvernøren fra ferieboligen hennes i Michigan.

De seks kan få livstid i fengsel.

Hadde flere mål

Tirsdag avslørte FBI at gruppen også skal ha vurdert å kidnappe Virginias guvernør Ralph Northam. Både Northam og Whitmer pådro seg gruppens vrede i vår, da de innførte strenge koronarestriksjoner.

– De diskuterte andre mulige mål, å bortføre en sittende guvernør, spesielt knyttet til problemene med guvernørene i Michigan og Virginia basert på nedstengningstiltakene, sa FBI-agent Richard Trask i en rettslig høring tirsdag.

Virginias guvernør Ralph Northam var et mulig mål for gruppen. Foto: Bob Brown/AP Photo

Ifølge Trask skal gruppen ha ønsket å avsette en av guvernørene, og bestemte seg etter hvert for å fokusere på Whitmer. FBI-agenten hevder at gruppen planla å avholde en egen rettssak mot guvernøren.

– Planen var å kidnappe henne og stille henne for retten et annet sted, opplyste Trask.

– Ta den jævla guvernøren

Allerede tidlig 2020 ble FBI gjennom sosiale medier kjent med at en gruppe individer diskuterte voldelige handlinger mot myndigheter og politiansatte i Michigan.

Under etterforskningen i forkant av pågripelsene har FBI brukt flere spanere (UCE) og informanter (CHS), og har på denne måten fått tilgang til lyd- og videoopptak.

Et av lydopptakene er fra et møte mellom Adam Fox og en av FBIs informanter 27. juli.

På møtet sa Fox at deres beste sjanse til å kidnappe Whitmer ville være når hun ankom eller forlot ferieboligen sin eller guvernørens offisielle sommerbolig.

Ifølge FBIs dokumenter beskrev Fox det slik:

«Ta den jævla guvernøren. Bare ta den bitchen. For på det tidspunktet, når vi gjør det, er det over.»

Samme dag spurte han i en kryptert chattegruppe:

«OK, vel, hvordan føler alle det om kidnapping?».

Ingen svarte på spørsmålet.

Dagen etter skrev han på en Facebook-gruppe:

«Vi er i ferd med å bli travle, mine damer og herrer ... Det er nå Patriotene dukker opp. Ofrer tid, penger, blod, svette og tårer ... Det starter nå, så vær «fucking» forberedt!!»

Kodeord

Ifølge FBI brukte gruppen kodeord og bestemte fraser da de diskuterte planene.

Blant annet trekker de frem et eksempel fra 24. juli der Garbin og Fox snakket med hverandre på telefonen, der sistnevnte funderte på om gruppen bare måtte «party it out, make a cake and send it», noe informanten oppfattet som kodespråk for å sende en bombe til guvernøren.

Adam Fox utpekes som hovedmannen bak den planlagte kidnappingen. Foto: Kent County Sherrif's Office/AFP

26. juli fortalte Fox en informant at han ikke hadde hørt noe fra «bakeren», noe vedkommende oppfattet som en leverandør av eksplosiver.

«Kanskje vi bare burde lage en haug med muffins og sende dem ut», sa Fox videre.

Harris, en annen mistenkt, skal ha foreslått en alternativ fremgangsmåte.

«Det er bare å rane pizzabudet og stjele uniformen hans. Bare ta en pistol og tre skudd. ... Få noen til å dra til huset hennes og skyte henne», skal Harris ha skrevet i gruppens krypterte meldingstråd.

Spanet på feriehus

23. august ble gruppen innkalt til et møte hjemme hos Harris. Ifølge FBIs dokumenter hadde de tidligere diskutert mulighetene for at det var en etterretningsagent blant dem. Nå måtte alle ta med identifikasjon for å bevise at de var den de utga seg for å være.

På det samme møtet skal det ha bitt bestemt at de skulle overvåke guvernørens feriebolig. Målet skal ha vært å innhente informasjon som førte til at kidnappingen gikk som planlagt.

29. august kjørte informanten sammen med Fox og et annet gruppemedlem til ferieboligen. Samtidig som informanten fanget bilturen med lydopptak, tok Fox bilder av huset og området rundt. Samtidig forsøkte de å anslå hvor lang tid politiet ville bruke på å nå frem.

«Vi skal ikke la den brenne ned den jævla delstaten vår. Jeg gir faen i om det bare er 20 eller 30 av oss, mann, vi drar ut dit og bruker dødelig makt», sa Fox under bilturen.

Hjemmelaget bombe

Barry Croft skal ha bygget en hjemmelaget bombe med sitt private «kjemisett». Foto: Delaware Department of Justice via AP

Neste dag skal Fox ha presentert funnene for resten av gruppen. Etter en gjennomgang av kart og bilder fra området, foreslo Garbin å sprenge en bro i nærheten av feriehuset. Han mente dette ville hindre politiet fra å nå frem i tide.

To uker senere møttes de seks medlemmene sammen med informantene hjemme hos Garbin, halvannen time unna guvernørens feriehus. Croft hadde med seg et «kjemisett», som han brukte til å bygge en hjemmelaget bombe.

Bomben besto av fyrverkeri, krutt og metall, og gruppen ifølge FBI ble den detonert ute i skogen for å vurdere hvor effektiv den ville være mot mennesker.

– Tyrann

Samme natt satt gruppen kursen mot feriehuset på nytt, for å innhente ytterligere informasjon om kidnappingen. I tre biler overvåket de huset fra forskjellige områder. Også denne bilturen ble fanget på lydopptak.

«Hun elsker faen meg den makten hun har akkurat nå», sa Fox under spaningen.

«Akkurat nå har hun ukontrollert makt», la han til.

«Alle gode ting må ta slutt», svarte Croft.

«Jeg tror flere delstater kan kvitte seg med de jævla tyrannene sine. Alle tar tyrannene sine», sa Fox.

Etter å ha fullført overvåkningen, skal gruppen ha gått inn i siste og avgjørende fase før den planlagte kidnappingen. De skal ha blitt enige om å møtes til en siste øvelse i oktober, samtidig som det ble klart at de ville trenge 4000 dollar, rundt 37 000 kroner, til innkjøp av eksplosiver.

Det siste møtet fant aldri sted, og 8. oktober ble gruppen pågrepet. Tirsdag ble tre av de involverte nektet løslatelse mot kausjon. Fox, som har blitt utpekt som hovedmannen bak det planlagte kidnappingsforsøket, skal møte i retten fredag.