Sako (6) ble drept og spist av en bjørn: – Var kun skinnet igjen

En vanlig jaktdag ble et mareritt for Lemet Johanas Nystad. OBS: Sterke bilder i saken,

De hadde et fantastisk bånd. De var særdeles gode jaktkamerater. Men brått ble alt snudd på hodet, og nå sitter Lemet Johanas Nystad igjen med en liten skinnbit.

– Det var forferdelig. Jeg holdte på å besvime, og det er ingenting jeg unner noen hundeeiere i det hele tatt, sier Nystad til TV 2.

I helgen skulle han og jakthunden Sako hjelpe onkelen med å felle en elgokse ved Beaivvášgieddi i Finnmark.

Kameratenes siste ute

JAKTHUND: Sako var glad i å jakte. Natt til søndag var det slutt. Foto: Privat

Sako var en dreven jakthund i sine beste leveår. Da de startet jakten, fant Sako en elg med en gang, men klarte ikke å felle skogens konge. Sako returnerte til Nystad, før den dro videre for å lete etter elg.

Dette ble deres siste møte.

Sako dro videre over fjellet, cirka tre kilometer unna Nystad. Han hørte hunden bjeffe, men dette var normalt. Det var en formalitet når man hadde fått nyss på elgen.

Sako sluttet med bjeffingen, og mørket la seg over jaktterrenget. Nystad forteller at det hendte at Sako la seg ned for å hvile ved siden av byttet.

– Om morgenen pleide Sako å bjeffe videre. Men denne dagen var det stilt, sier han.

Han fulgte GPS-posisjonen til hunden.

Hodet var borte

Først fant Nystad et halsbånd ved vannkanten. Han gikk videre før han ble møtt av et forferdelig syn.

– Det var blod, hundehår. Ja, hele kadaveret lå der. Det var kun skinnet igjen. Til og med hodet var borte, forklarer Nystad.

Alt han hadde igjen av Sako var en liten skinnbit.

– Hvordan var reaksjonen din da du forstod at det var Sako som lå der?

Nystad ble både sint og frustrert over å finne Sako drept og spist opp. Foto: Privat

– Jeg følte på sinne. Frustrasjon. Det var rett og slett grusomt, sier han.

– Hvordan har dagene i etterkant vært?

– Utrolig tungt. Det er fremdeles uvirkelig. Jeg vil nesten ikke innse det, sier Nystad.

– Har dere pratet om å skaffe en ny hund etterhvert?

– Ja, vi har jo det. Vi har kommet fram til at vi må komme oss videre, og skaffe en ny hund før neste år.

Sikker på at det er bjørn

Hendelsen fant sted natt til søndag, og Sako ble funnet søndag morgen.

I området rundt Sako fant han spor av bjørnespor og avføring. Nystad er skråsikker på at Sako ble drept og spist av en bjørn.

I et innlegg på Facebook skriver Nystad om hendelsen, og mener nå det er for stor bjørnebestand i Karasjok.

– Mer og mer bjørn betyr mindre og mindre mat til de forskjellige bjørnene. dette er et av resultatene. Denne gangen var det Sako som ble et offer for bjørnen, neste gang kan det være et menneske, skriver han.

Ikke gitt tillatelse til å drepe bjørn

Ifølge Rovdata ble det i 2019 påvist minst 148 brunbjørner i Norge. 57 av disse var hunnbjørner, mens 91 var hannbjørner.

I Rovdatas rapport fra 2020 kommer det frem at bjørnebestanden i regionen var under de nasjonale bestandstallene. Derfor er det heller ikke gitt tillatelse til å drepe flere bjørner.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Fylkesmannen i Finnmark, men har ikke fått svar.

Aldri opplevd lignende i Karasjok

Oddleif Nordsletta jobber som seniorrådgiver for Statens Naturoppsyn (SNO) i Karasjok. Her har han jobbet siden 1989.

– Jeg har aldri hørt om lignende tilfeller i Karasjok, sier han til TV 2.

De har sett på bildedokumentasjon, og sendt bildene videre til eksperter.

– Vi så tydelige bjørnespor ved siden av hunden. Vi så også kloremerker, sier han.