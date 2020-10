Bryter tausheten etter altersex med skandalepastor: – Alt skjedde bak lukkede dører

Melissa Cheng (23) ble nylig arrestert etter det mye omtalte sadosextreffet på et alter i Louisiana.

30. september ble hun pågrepet i den katolske kirka Saints Peter and Paul Roman Catholic Church i Pearl River sammen med pornostjerne Mindy Dixon (41) og pastor Travis Clark (37).

De risikerer alle tre år i fengsel for å ha hatt sex i det offentlige rom.

Cheng har nå opprettet en innsamlingsside på GoFundMe for å samle inn 15.000 dollar til å dekke utgiftene etter den helt spesielle håndspåleggelsen.

På nettsiden benytter hun også anledningen til å snakke ut om hendelsen.

– Har ikke gjort noe galt

– Det er uheldig at jeg blir presentert for verden som en kriminell når jeg faktisk ikke har gjort noe galt. Alle involverte parter samtykket og er voksne. Alt som skjedde fant sted bak lukkede dører, på privat eiendom, skriver hun.

Mindy Dixon er svært aktiv på Twitter, hvor hun kaller seg «Lady Vi», og hun legger heller ikke skjul på at også hun synes at anmeldelsen er hårreisende.

Under teksten «This is my official fucking statement» har hun lagt ut en GIF av Djevelen som lager daskebevegelser med hånda.

This is my official fucking statement. pic.twitter.com/pzO473uXZy — Lady Vi (@Satanatrix) October 9, 2020

I et annet innlegg takker hun for oppmerksomheten og skriver at «synd er ikke noe nytt her».

Hun har lagt ut et bilde av seg selv som spiser Bibelen.

I blew past 8666 and 9666 followers without my usual celebratory post. I appreciate you all. 🖤 Sin is nothing new here. We’ve walked this path together for years. Enjoy this old photo of me eating my childhood Bible taken last year.



📸 @VVGphoto#ChurchOfSatanatrix #EatPreySin pic.twitter.com/yMAi7H5Oxa — Lady Vi (@Satanatrix) October 12, 2020

Ingen lav prislapp

Politiet beslagla lyskasterne, opptaksutstyret og sexleketøyene som lå rundt og på alteret, og dette vil Melissa Cheng nå ha erstattet.

TATT: Melissa Cheng på politiets arrestasjonsfoto. Foto: Politiet

Hun skriver at hun også er blitt sykemeldt fra jobben sin som profesjonell domina, og derfor står uten lønn.

– Kausjonen (som allerede er betalt), tiden jeg ikke jobber, tid brukt i fengsel, eiendeler tapt og beslagleggelse av mine eiendeler (film- og lysutstyr og sminke verdt 1K), advokatutgifter og belastningen på min mentale og fysiske velvære har ingen lav prislapp, skriver hun på innsamlingssiden.

Sykdom blusset opp igjen

Hun skriver at all oppmerksomheten rundt saken har ført til at hennes postural ortostatisk takykardi syndrom (POTS) har blusset opp igjen og gjort at hun er sengeliggende.

POTS er ifølge Norsk Helseinformatikk en tilstand som er karakterisert ved rask puls, svimmelhet, uvelhet og en rekke andre plager, i løpet av de første minuttene etter at man har reist seg fra sittende eller liggende stilling.

ARRESTERT: Travis Clark på politiets arrestasjonsbilde. Foto: Politiet

Avslørt av tilfeldig forbipasserende

Den lite hellige treenighetens eskapader ble oppdaget da en tilfeldig forbipasserende tittet inn et av kirkas vinduer.

Der så han pastoren, som var iført prestekjortelen, i full sving på alteret sammen med Cheng og Dixon.

Alteret var opplyst av lyskastere, og en mobiltelefon filmet det hele.

Personen tilkalte politiet, som kort tid etter pågrep trioen og siktet dem for sex i det offentlige rom.

Clark, som ble ordinert i 2013, mistet jobben og erkebiskopen i New Orleans, Gregory Aymond, rykket ut og kastet alteret ut av kirkebygningen.

GUDS HUS: Det var i denne kirken at Cheng, Dixon og Clark ble pågrepet. Foto: Google Street View

Brant opp alteret

Erkebiskopen gikk ut på YouTube og kalte Clark «demonisk», og forrige helg «renset» han alteret med røkelse foran 350 rystede kirkegjengere.

Deretter brant han det opp.

– Hans uanstendige oppførsel var beklagelig. Hans vanhelligelse av alteret i kirken var demonisk, og jeg er rasende på grunn av hans handlinger, sa han.

BAK LÅS OG SLÅ: Mindy Dixon etter pågripelsen. Foto: Politiet

Cheng skriver at det at Clark var pastor ikke er relevant for saken.

– Det faktum at en prest var involvert eller at det skjedde i ei kirke, er helt irrelevant, skriver Cheng.

Hun mener at det «eneste aktuelle spørsmålet er om dette fant sted i det offentlige rom».

– Det er åpenbart ikke tilfelle. Bevisene vil vise at et individ måtte gå inn på kirkens private eiendom og se gjennom et vindu for å se hva som skjedde. Per definisjon var ikke dette i offentlig rom, skriver Cheng.

Hun forteller at hun aldri i sin villeste fantasi kunne se for seg hvilket ramaskrik som ville komme i kjølvannet av arrestasjonen.

– For at jeg skal komme fra dette som sterk, bemyndiget og frisk, må jeg ta en pause fra jobb og sosiale medier, ettersom livet mitt er blitt overtatt av oppmerksomheten rundt denne hendelsen, som jeg aldri i mine villeste fantasier kunne sett for meg ble virkelighet, skriver hun.

Trygg og fornuftig BDSM

Cheng benytter også anledningen til å takke de som har støttet henne.

– Jeg setter pris på all støtte og alle kommentarer, som jeg har lest. De positive er de som får meg til å smile og som gir meg styrke. Jeg er en bemyndiget kvinne, domina og tilhenger av trygg, fornuftig, samtykkende og privat BDSM-utførelse.

I skrivende stund har Cheng samlet inn 10.000 av de 15.000 dollarene hun ber om.