Ble månedens spiller, men vraket fra landslaget

Stavanger-jenten var med i forrige landslagstropp. I mellomtiden har hun gjort sakene sine bra for klubblaget, og ble utpekt til månedens spiller i Damallsvenskan for Kristianstad.

Derfor kom det som en overraskelse på flere at hun ikke ble tatt ut i landslagstroppen til kampene mot Hviterussland og Wales.

– Det er selvfølgelig trist ikke å være en del av troppen og ikke bli tatt ut på landslaget, men jeg kan ikke gjøre så mye med det enn å fokusere på det jeg gjør her i klubben, sier Åsland til TV 2.

Dette er forklaringen

Overfor nettstedet Norske Fotballkvinner begrunner landslagssjef Martin Sjögren avgjørelsen.

– Det kan høres litt rart ut. Hun gjør det bra i Kristianstad, og har egentlig gjort det over tid. Så det er ikke noe nytt for oss at det går bra. Vi følger henne i klubben. Men vi synes at siste samling kanskje var en liten nedtur for Sessy, og vi har hatt en god dialog med henne om dette, sier Sjögren til nettstedet.

Svensken forklarer at han derfor heller ville teste ut en ny spiller, som Thea Bjelde.

– Men hun er fortsatt aktuell, og det er en god spiller. Vi kommer helt sikkert til å se henne i landslagstrøyen igjen i nærmeste framtid, varsler Sjögren.

Åsland uenig

Åsland stusser på utsagnet om at han var svak på forrige samling.

– Jeg er ikke enig i at de synes at jeg har vært dårlig på samlingen, men jeg må respektere at de mener det. Dialogen er at jeg er veldig nær, men rett utenfor troppen denne gangen, dessverre, medgir Åsland.

– Jeg tror det er mange som ble sjokket av ikke å se meg i troppen med tanke på den utmerkelsen jeg har fått i Sverige denne måneden, men igjen så kan ikke jeg styre valget de tar. Jeg må bare akseptere at jeg ikke er med denne gangen og jobbe knallhardt i klubben for å vise at jeg er god nok, fortsetter hun.

Åsland understreker at hun synes det er «fair» at landslagsledelsen ønsker å gi andre spillere sjansen.

– Det er bare trist at det går utover meg, men jeg er ved godt mot og har tenkt å vise frem den samme formen resten av sesongen og gjøre så godt jeg kan.

Annen rolle

I Kristianstad har hun skint i en offensiv midtbanerolle – en annen rolle enn den hun har bekledd i sine seks landskamper.

– Jeg spiller offensiv midtbane i Sverige og er mye mer med fremover på siste tredel. Det å skape sjanser og mål er kanskje min beste side som fotballspiller. Og i Sverige spiller vi en annen formasjon som får frem disse kvalitetene, mens i Norge er jeg mer defensiv midtbane og ikke så delaktig offensivt, forklarer hun.

– Som fotballspiller må man klare å tilpasse seg, så det er noe jeg skal jobbe med for å bli med neste gang.