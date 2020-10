Nord-Irland har aldri vunnet i Nations League. Likevel er de én kamp unna EM

Se Norge - Nord-Irland onsdag fra 20.30 på TV 2!

Onsdag skal Norge i Nations League-aksjon igjen når Nord-Irland står på motsatt banehalvdel på Ullevaal.

Turneringen der Lars Lagerbäcks mannskap sikret seg en EM-playoff etter seier på nivå C høsten 2018 er blitt en slags spesialitet, og etter tre spilte kamper på nivå B denne høsten er vi også á poeng med gruppeleder Østerrike.

En ny triumf mot nord-irene onsdag vil gjøre at det norske laget er i posisjon til sitt andre opprykk på rad, og nok en potensiell bakvei til mesterskap - denne gangen VM - gjennom nyvinningen Nations League.

En annen nasjon som foreløpig ser ut til å nyte godt av formatet, til tross for svært magre resultater, er onsdagens motstandere fra Storbritannia. Nord-irene har aldri vunnet en eneste Nations League-kamp, men sikret seg allikevel omspillsrett forrige høst.

– Det er ganske rart for folk å skjønne hvordan det fungerer og hvordan det influerer på EM og seedingen for VM. Men for oss gir det oss kamper som gir mer konkurranse enn en treningskamp. Noen nasjoner ser kanskje på dette som treningskamper, men for oss betyr det alt med tanke på å forbedre rankingen vår i Europa og på FIFA-rankingen, sier landslagssjef Ian Baraclough til TV 2.

Les forklaringen på det hele lengre nede i saken.

Fakta: Nations League 2020/21 UEFAs egen nasjonsliga, der de 55 nasjonene er fordelt på fire ulike nivåer.

Andre utgave av turneringen, som første gang ble arrangert høsten 2018 med sluttspill sommeren 2019.

Portugal er regjerende mester, etter 1-0-seier over Nederland i finalen i juni i fjor.

Turneringen benyttes også som en backup-mulighet for kvalifisering til de store mesterskapene. (Norge vant sin gruppe på nivå C sist, og var dermed blant nasjonene som fikk en playoff-mulighet til EM fordi de ikke klarte EM-plass gjennom vanlig kvalifiseringsspill. Den kampen tapte Norge mot Serbia.)

Norge er denne gang på nivå B, ettersom seieren på nivå C der de var i gruppe med Bulgaria, Slovenia og Kypros sikret opprykk til nivået over. Denne gangen består gruppen av Østerrike, Romania og Nord-Irland.

Norge står med seks poeng etter tre kamper. Tap mot Østerrike, seier mot Nord-Irland og Romania. Triumf i de tre siste kampene vil garantert gi ny gruppeseier.

Vinnerne rykker opp til nivå A, mens firerne i gruppen rykker ned til nivået under.

De to beste av gruppevinnerne - som ikke har klart VM-plass eller VM-playoff via vanlig kvalik - gis også en ekstra sjanse for VM-plass via playoff våren 2022.

Det er sannsynlig at Norge med gruppeseier kan kapre en av disse plassene, ettersom gruppevinnerne på nivå A trolig vil klare VM-plass eller VM-playoff på vanlig vis. Skal Norge klare det, er de imidlertid også avhengig av å bli en bedre gruppevinner enn minst to av de andre på nivå B. Potensielt kreves ni poeng på de tre siste kampene.

Spent på hvordan kampprogrammet slår ut

Nord-Irland-sjefen forbereder nå sitt lag til dyst mot Norge, og er klar på at det blir et tøft oppgjør med vissheten om 1-5-tap i Belfast i det motsatte oppgjøret forrige måned ferskt i bakhodet.

– Norge har måttet takle skuffelsen etter Serbia-tapet, og de slo virkelig tilbake og fikk uttrykk for frustrasjonen sin mot Romania. Jeg er sikker på at Lars vil ønske å bygge videre på den suksessfulle rekken de har satt i gang i Nations League. Vi vet at det er en vanskelig kamp, en stor test, sier Nord-Irland-sjefen.

Baraclough skal imidlertid ikke bare forberede sitt lag på norsk motstand i tiden som kommer. Torsdag vant de sin EM-playoffsemifinale i dramatiske omstendigheter etter 1-1 og straffekonkurranse mot Bosnia.

Dermed venter Slovakia i avgjørende finale om en EM-plass neste måned. Det oppgjøret, samt det faktum at de kommer fra to tette kamper med en tynn tropp, skaper spenning forut for møtet med Norge.

– For begge lag er det upløyd mark med tanke på det å spille tre kamper i et så kort vindu. Det har aldri vært gjort før. Vi kommer til å gjøre noen erfaringer. Vi tar åpenbart også hensyn med tanke på neste måned, der vi har noe å se frem til og noe vi bygger for. Det er uunngåelig at vi må gjøre noen endringer. Vi har spillere som vil sette seg selv i posisjon inn mot neste måned. De ser på dette som en mulighet, sier Baraclough.

Tapte alt i Nations League - fikk playoff-sjanse allikevel

Utrolig nok fikk Nord-Irland nemlig muligheten til playoff, til tross for at de tapte alle kampene sine i Nations League høsten 2018. Ettersom de dog var på nivå B, der alle de andre nasjonene som gjorde det bedre enn dem allerede hadde kvalifisert seg til europamesterskapet, fikk Nord-Irland en backup-billett til tross for 0-0-4 og fem minusmål i sekken høsten for to år siden.

BEKYMRET MINE SIST: Ian Baraclough på sidelinjen i 1-5-tapet mot Norge i Belfast i september. Foto: Stephen Mccarthy / Bildbyrån

Da de heller ikke klarte å ta seg til EM via vanlig kvalik, i en gruppe der de ble parkert av Tyskland og Nederland og kun vant sine innbyrdes kamper mot Estland og Hviterussland i 2019, ble det i fjor høst klart at backup-billetten måtte benyttes.

– Hva synes du om Nations League som format?

– Jeg synes det er storartet, siden det har gitt oss muligheten, sier Baraclough og smiler bredt foran et glissent pressekorps på Ullevaal kvelden før onsdagens oppgjør.

Haaland-skryt: – På vei til å bli en av de beste i verden

Før det blir EM-playoff på nord-irene i november venter imidlertid et møte med det som for øyeblikket er Norge og en av Europas heteste angripere.

– Han er litt av et talent. Og jeg har sagt det før at når han vokser opp, så vil han bli ålreit, vil han ikke? spøker Nord-Irland-sjefen.

Det åpenbart snakk om Erling Braut Haaland, som scoret to ganger i det motsatte oppgjøret, men Baraclough er klar på at han ikke er den eneste som må passes på i de norske angrepsrekkene.

– Hvis du fokuserer alt på ham, og glemmer andre på laget, så er du lite respektfull overfor andre spillere. Det norske laget har mange gode unge spillere på vei opp, og vi må være forberedt på det. Det er en god test for våre spillere å få testet seg mot de beste spillerne, og det er ingen tvil om at han er på vei til å bli en av de beste i verden. Vi ser frem til den utfordringen, sier Nord-Irland-sjefen.

Fakta: Nord-Irlands kamper de siste to årene (turneringskamper uthevet) 08.09.2018, Bosnia Herzegovina hjemme, 1- 2, Nations League

11.09.2018, Israel hjemme, 3-0, treningskamp

12.10.2018, Østerrike borte, 0-1 Nations League

15.10.2018, Bosnia Herzegovina borte, 0-2, Nations League

15.11.2018, Irland borte, 0-0, treningskamp

18.11.2018, Østerrike hjemme, 1-2, Nations League





21.03.2019, Estland hjemme, 2-0, EM-kvalik

24.03.2019, Hviterussland hjemme, 2-1, EM-kvalik

08.06.2019, Estland borte, 2-1, EM-kvalik

11.06.2019, Hviterussland borte, 1-0, EM-kvalik

05.09.2019, Luxembourg hjemme, 1-0, treningskamp

09.09.2019, Tyskland hjemme, 0-2, EM-kvalik

10.10.2019, Nederland borte, 1-3, EM-kvalik

14.10.2019, Tsjekkia borte, 3-2, treningskamp

16.11.2019, Nederland hjemme, 0-0, EM-kvalik

19.11.2019, Tyskland borte, 1-6, EM-kvalik





04.09.2020, Romania borte, 1-1, Nations League

07.09.2020, Norge hjemme, 1-5, Nations League

08.10.2020, Bosnia borte, 1-1, EM-playoff (seier på straffer)

11.10.2020, Østerrike hjemme, 0-1, Nations League Etter 90 minutter har de kun vunnet tellende kamper mot Estland og Hviterussland de siste to årene.

