Snur etter TV 2-sak: – Sterkt berørt

Tirsdag kom nyheten om at Helfo fra 1. november opphever den omstridte antallsbegrensningen på medisinsk utstyr for personer med stomi.

I 2020 innførte Helfo en antallsbegrensning på medisinsk utstyr for personer med utlagt tarm.

I helgen fortalte TV 2 om hvordan dette har fått dramatiske konsekvenser for fem år gamle Daniel og hans familie. Å ta regningen for det nødvendige utstyret selv kostet familien opp mot 6.500 kroner i måneden.

Tirsdag har Helfo opphevet den nye regelen, etter press fra Bent Høie.

– Vi er ikke helt i mål enda, sier Kristine Hansen, moren til Daniel.

Etter at Daniels kvote ble brukt opp i mai, måtte foreldrene hans begrense aktivitetsnivået kraftig. Forbruket av utstyr øker i takt med femåringens aktivitetsnivå.

– Jeg tror veldig mange i likhet med meg ble sterkt berørt da de så hvilke konsekvenser dette fikk for Daniel, sier Høie til TV 2.

For Daniel ble de konsekvensen blant annet at han ikke fikk lov til å hoppe like mye på trampolina som før.

– Det var aldri meningen at disse reglene skulle få disse konsekvensene, sier Høie.

Dekker ekstrautgifter

Departementet opplyser til TV 2 at de tidligere ikke var klar over denne begrensningen og hvilke konsekvenser det fikk for brukerne.

– Jeg ba Helfo se på disse begrensningene på nytt, og de har i dag offentliggjort at disse fjernes fra 1. november, sier Høie.

Helfo innførte først begrensningene på bakgrunn av en faglig vurdering. Til TV 2 sier Helsedepartementet at kvotene ikke har vært behandlet politisk i forbindelse med statsbudsjettet.

Begrensningene som nå oppheves gjelder i første omgang noe som heter geldannende granulat, et tykningsmiddel. Det finnes fortsatt begrensninger på annet type utstyr for personer med stomi.

– Vil dere se på begrensningene på annet utstyr også?

– Ja, granulat er avklart i dag, men når det gjelder de andre typene utstyr så vil de ha et møte med pasientorganisasjonene ganske snart. De skal se på om det også er utfordringer knyttet til andre typer utstyr som de ikke har vært klar over, sier Høie.

– Stor seier for Daniel

Moren til Daniel, som TV 2 møtte i helgen, Kristine Hansen, er svært fornøyd med at regelen oppheves. Likevel er de ikke mål, mener hun.

– Jeg er veldig glad for det, men vi er ikke ferdig. De har jo bare tatt ett produkt. Vi gir oss ikke før de endrer kvoten på alle produktene.

FORNØYD: Krstine Hasnen gleder seg over at Helfo har opphevet begrensningen. Foto: Lauritz Rushfeldt Vatne

I tillegg til geldannende granulat er det også kvotebegrensninger på annet medisinsk utstyr. Blant annet kleberfjernerpsray, plateforlengere og ulike typer stomibelter.

– De har bare fjernet det produktet som er mest omtalt i media. Men det er fortsatt flere produkter som folk er avhengig av, som det er kvote på fortsatt.

For Hansen er det viktig at Helfo og regjeringen forstår at dette rammer langt flere enn Daniel, også voksne personer i arbeidslivet.

– Dette rammer ikke bare barn og brukerne av dette gelproduktet. Det rammer voksne også, som trenger andre kvoteprodukter, så vi er som sagt ikke helt i mål enda, selv om dette er en stor seier for Daniel, sier Hansen.