Frigir navn på de omkomne etter dødsbrann i Mosjøen

Navnene frigis etter avklaring med pårørende. Politiet etterforsker fortsatt bredt og har flere ulike hypoteser, skriver politiet i en pressemelding.

Det var natt til søndag 4. oktober at det brøt ut en boligbrann i Tordenskjolds gate i Mosjøen. Politiet ble varslet om brannen like over klokken halv ett på natten. Da var huset overtent.

Politiet satt i gang etterforskning etter brannen. Tirsdag opplyser politiet at det var Gunnar Johan Hvidsten Hansen (75) fra Mosjøen og Annie Himberg (84) fra Hamar som omkom. Navnene frigis etter avklaring med pårørende.