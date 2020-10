Telialigaen: Toppkampen endte uavgjort

Apeks og 777 skulle gjøre opp om hvem som er det beste laget i ligaen mandag kveld, og det hele kulminerte i et uavgjortresultat.

Første kart ble veldig jevnt og etter at 777 tok kommandoen tidlig, snek Apeks seg tilbake, men tapte knepent 14-16. På Nuke ,som var det andre kartet, var det mindre spenning. Apeks tok fullstendig overtak og vant 16-8. Dermed delte lagene poengene, og teten av tabellen i 1. divisjon forblir vidåpen.

Sander «Grus» Nordeide Iversen i Apeks mener det var et dårlig resultat for deres del, men understreker at de ikke får panikk.

– Dette er ikke et optimalt resultat fra vår side, men det er absolutt ingen krise. Vi må bare holde fokuset oppe i seriespillet, og så legges det mer energi og fokus mot sluttspillet. Da burde det være enveiskjøring.

Slik ser tabellen ut etter fem runder Foto: Skjermdump Telialigaen.no

– Vi må ikke overtenke situasjoner

Apeks kom dårlig i gang på første kart, og tapte det til slutt. Iversen sier at de egentlig ikke gjorde noe spesielt mellom kartene.

«Grus» er ikke bekymret for sluttspillplassen. Foto: Adrian Bredesen, TV 2 e-sport

– Vi gjorde ingenting imellom kartene, bortsett fra å si at vi er mye bedre enn dette og det skulle vi vise, noe vi gjorde. Vi rotet endel på antiterrorist-siden på Dust 2 som kostet oss alt for mange runder. Vi var på vei tilbake mot slutten, men vi hadde for lite å gå på.

Neste runde møter Apeks Fact Recolution. Laget har en klar plan om hva de skal gjøre inn mot det oppgjøret.

– Planen inn mot neste runde er å fikse vårt eget spill, de gangene vi har tapt kamper eller runder er det mest vår feil, ikke motstanderene. Vi må ikke overtenke situasjoner og bare spille smart. Om vi klarer det burde det være plankekjøring resten av kampene, avslutter Iversen.

Tøff motstand de siste rundene

Snorre «fletch» Granerud i 777 sier at laget spilte sitt eget spill på Dust 2, og at det var nok.

Snorre «fletch» Granerud og 777 mener de har tøff motstand de siste rundene. Foto: Michael Ray Vera Cruz Angeles/Akam1k3

– På første kart spilte vi bare vårt spill egentlig, vi gjorde det som fungerer for oss. Jeg vet ikke om Apeks undervurderte oss, men det kan jo hende de gjorde det.

Granerud er ikke bekymret for sluttspillplassen, tross den jevne tabelltoppen.

– Uavgjort er helt greit, men det hadde jo vært digg med en seier. Vi er ikke spesielt redd for at vi ikke skal komme til sluttspill, men det kan jo fort skje, vi har ganske tøff motstand de siste rundene, sier Granerud.

På Nuke var Apeks overlegne, og Granerud mener at de rett og slett hadde mer kontroll på kartet enn de selv hadde.

– De spilte bare mye bedre enn oss på Nuke. Mye bedre flyt og gode rotasjoner, i motsetning til hva vi hadde. Vi mangler en god del ting som et lag som vi skal jobbe videre med, men vi så på Dust 2 at vi kan kjempe mot dem, så det er fullt mulig å bli et godt lag, det er bare et spørsmål om tid.

Neste runde møter 777 Nordavind i en kamp som kan være med å avgjøre hvem som får overtaket i sluttspillkampen.

– Planen inn mot neste runde er å forsette med treninger og å hente inn tre poeng på mandag, avslutter Granerud.

Ekspertenes spillerbørs

TV 2-kommentatorene Leon «Landor» Karlsen og Morten «Zeves» Vollan ga sin spillerbørs etter kampen, basert på følgende uttalelse.

SPAWNBASERT Tradisjonelt sett starter begge lagene på faste plasser. På de konkurransebaserte kartene er det satt opp 16 faste plasser, der man hver runde (tilfeldig) rullerer på hvor man starter. Vanligvis bestemmer lag seg på forhånd hvilke posisjoner de skal holde på antiterrorist-siden, men med et spawnbasert oppsett går man heller ut i fra hvilken plass man starter runden på for å utnytte at man starter nærmere viktige områder på kartet. Fakta: gamer.no

– Vi ble servert en underholdende hovedkamp hvor 777 fikk vist at de på en god dag kan holde følge med Apeks. Dust 2 var spesielt spennende hvor Apeks kjørte på med en uortodoks, «spawnbasert» antiterrorist-side. 777 skjøt godt fra seg og det er artig å se at vi har lag som kan gi Apeks kamp og holde dem på tærne. Begge lagene her skal komme seg til sluttspillet og vi kan fort få en vanvittig spennende omkamp når sesongen skal avgjøres, forteller Karlsen.

Vollan sier seg enig om det som skjedde på Dust 2.

– Jeg tror dette var en god test for begge lag etter en lengre pause med respektive nye spillere. Meget underholdene kamp, med mange fine individuelle prestasjoner. Apeks prøvde seg på en ny stil på Dust 2 hvor de kjørte spawnbasert posisjonering. Jeg tror det kan være veien frem på kart som Dust 2 og Train hvor timing kan ha utrolig mye å si, men også like vanskelig å utføre fordi det krever at alle spillerne kan reglene og protokollene i alle posisjoner. Spennende om de får det til i fremtiden, men i går var det på ingen måte noen suksess.

Morten «Zeves» Vollan synes det var merkelig å se på 777 på deres eget kartvalg. Foto: Adrian Bredesen, TV 2 e-sport

Vollan er litt mer skeptisk til 777 sin prestasjon på Nuke.

– På sitt eget kartvalg var 777 på ingen måte like komfortable. De fikk en meget tung start på og Apeks utnyttet deres momentum til det fulle. Jeg tror nok litt den følelsen av å vinne det første kartet kan ha påvirket spillerne i en negativ forstand. Men på terrorist-siden må de virkelig se litt på. Metaen på Nuke akkurat nå, er å skape rotasjoner og utnytte de svake punktene antiterroristene gir deg. Dette gjorde ikke 777 i det hele tatt. Så nesten ut som de kun hadde en taktikk, som de hadde forskjellige variasjoner på. Skuffende med tanke på det var deres kartvalg, avslutter Vollan.